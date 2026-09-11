AI dice Rusia recluta extranjeros para combatir en guerra Ucrania

LA HABANA.- Amnistía Internacional (AI) denunció este que Rusia utiliza engaños, coacción y prácticas de explotación para reclutar ciudadanos extranjeros y enviarlos a combatir en su guerra contra Ucrania, entre ellos cubanos, colombianos, brasileños y peruanos.
En un informe titulado Rusia: Tráfico de ciudadanos extranjeros para combatir en Ucrania, la organización documentó mecanismos de captación utilizados tanto en los países de origen como dentro de territorio ruso. Según AI, algunas de estas prácticas podrían constituir trata de personas.
CAPTACIÓN MEDIANTE ENGAÑOS
El informe señala que miles de extranjeros, principalmente procedentes de países de bajos ingresos, migrantes y refugiados residentes en Rusia, fueron atraídos con falsas promesas de empleos civiles, salarios elevados, regularización migratoria o ciudadanía rusa, pero terminaron en el frente de batalla.
AI documentó casos de personas a las que les confiscaron sus pasaportes, restringieron su libertad de movimiento o amenazaron cuando intentaron abandonar el servicio militar.
La organización entrevistó entre 2024 y 2026 a decenas de ciudadanos extranjeros, incluidos brasileños, colombianos y cubanos, durante visitas a campos de prisioneros de guerra en el oeste de Ucrania.
CASOS DE CUBANOS
El informe recoge testimonios de cubanos que terminaron combatiendo para las fuerzas rusas tras aceptar ofertas laborales o contratos que contemplaban la posibilidad de obtener la ciudadanía.
Uno de ellos, identificado como Enrique, de 18 años, trabajaba en construcción en Rusia cuando aceptó firmar un contrato militar con la promesa de recibir posteriormente el pasaporte ruso. Tras 20 días de entrenamiento en Lugansk, fue enviado al conflicto y capturado el 1 de septiembre de 2026.
Otro cubano, Rubén, recibió en prisión una oferta para incorporarse a las Fuerzas Armadas rusas a cambio de sustituir el resto de su condena y obtener la ciudadanía.
RECLUTAMIENTO INTERNACIONAL
AI también documentó casos de brasileños y colombianos captados mediante ofertas de empleos civiles. En Perú, la Cancillería reconoció al menos 459 ciudadanos aparentemente reclutados mediante engaños; 11 murieron, 114 están desaparecidos y tres permanecen como prisioneros en Ucrania.
La organización pidió a los gobiernos advertir sobre estas ofertas fraudulentas, investigar a los intermediarios y cooperar para procesar a los responsables.
an/am
Gran oportunidad para miguelucho espaillat, eduardo guillermo, jose (jary) ramírez, y demás crápulas comunistas…Que vayan a pelear por su líder
ESE CRIMINAL PUTO PUTIN HACE CUALQUIER COSA PARA ASESIANAR A INOCENTES
La gu sa ne ra en accion. Aministia Internacional? La Habana?. BASURA DESINFORMATICA. MEJOR HABLEN DE LOS BRICS. ESE ES EL CUCO.
Rosa???? Cuco??? Hahahahahah que buen chiste. Parece que ha empezaste a beber romo para recibir el fin de semana. Tu eres la unica o quizas un par mas de los «revolucionarios» a distancia hablan del BRICS ese. De todos modos yo creo que los cubanos se arriesgaria y irian a Rusia a pelear en vez de vivir en ese paraiso comunista llamado Cuba. Mi imagino que a ti no hay que enganarte. Se te serias la primera voluntaria para ir a pelear por la rata de Putin. Loca histerica.