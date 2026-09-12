Academia Militar Batalla de Las Carreras celebra sus 70 años

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SANTO DOMINGO.- La Academia Militar “Batalla de Las Carreras”, del Ejército de República Dominicana (ERD), celebró su 70 aniversario con una jornada conmemorativa que incluyó actividades deportivas y culturales, culminando con un acto especial en reconocimiento a siete décadas de historia y formación militar.

La actividad contó con la presencia del general de brigada José Manuel Durán Infante, ERD, subcomandante general del Ejército, quien asistió en representación del mayor general Jimmy Arias Grullón, comandante general de la institución.

ACTO CONMEMORATIVO

A su llegada, Durán Infante fue recibido por el coronel Alejandro Pérez Benítez, ERD (M.A.), director de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras”, junto con miembros del Ejército e invitados especiales.

La celebración incluyó una presentación de la Orquesta San Miguel Arcángel del Ejército de República Dominicana, que ofreció un repertorio musical para los asistentes y contribuyó al ambiente de confraternidad y orgullo institucional.

SIETE DÉCADAS DE FORMACIÓN

Con esta actividad concluyó una jornada dedicada a honrar la trayectoria de la Academia Militar, institución que durante 70 años ha desempeñado un papel fundamental en la formación integral de los futuros oficiales del Ejército.

La academia reafirmó su compromiso con la preparación de profesionales militares capacitados para servir a la nación y cumplir con las responsabilidades vinculadas a la defensa de la Patria.

Durante siete décadas, la “Batalla de Las Carreras” se ha consolidado como un referente en la formación de hombres y mujeres destinados a servir en las filas del Ejército de República Dominicana, promoviendo valores como el honor, la disciplina, la lealtad, el patriotismo y el compromiso con el país.

an/am