RD eleva vigilancia atención materno-infantil en hospitales

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Santo Domingo, 11 sep (Prensa Latina) República Dominicana intensifica hoy la supervisión de los servicios de atención materna, infantil y neonatal en los hospitales de la red pública, como parte de una estrategia para fortalecer los protocolos y reducir la mortalidad.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) desarrolla acciones bajo el lema «Tolerancia cero a la mortalidad materno-infantil», mediante jornadas de seguimiento, capacitación del personal, aplicación de procedimientos y revisión de las áreas vinculadas.

El director Materno Infantil del SNS, Freddy Novas, encabezó un recorrido por cuatro centros de la región Este, donde verificó las condiciones de las unidades materno-infantiles y neonatales y coordinó acciones de mejora con las autoridades hospitalarias y regionales.

La jornada incluyó el Hospital Municipal de Verón, el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, y los centros de salud de Villa Hermosa y Francisco Gonzalvo, estos últimos en La Romana.

Durante las visitas prestaron especial atención al cuidado y vigilancia de los recién nacidos, así como al cumplimiento de los protocolos para garantizar una atención segura y oportuna.

También, revisaron las condiciones de higiene, limpieza y desinfección de las áreas asistenciales, con el propósito de prevenir riesgos y elevar la calidad de los servicios.

El funcionario señaló que estas acciones son a nivel nacional y que la Dirección Materno Infantil mantendrá el acompañamiento y seguimiento de los procesos establecidos.

Según los datos oficiales más recientes, la mortalidad materna disminuyó un 25 por ciento durante las primeras 33 semanas de 2026 con 87 defunciones, en comparación con las 116 registradas en igual período del año anterior.

En cuanto a la mortalidad infantil, hasta la semana 33 suman 68 muertes menos, para una reducción del 5,0 por ciento.

No obstante, las cifras son altas teniendo en cuenta que solo entre el 16 y el 26 de agosto fueron notificados 40 decesos de menores, de los cuales 33 correspondieron al período neonatal.

ale/mpv