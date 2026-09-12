Polvo Sahara limita lluvias RD, mantiene temperatura calurosa

Los efectos locales podrían favorecer precipitaciones puntuales en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Independencia, Dajabón y Santiago Rodríguez, así como en algunos sectores del Gran Santo Domingo.

TEMPERATUAS CONTINUAN ELEVADAS

Las temperaturas continuarán elevadas y la sensación térmica será calurosa, por lo que las autoridades recomiendan a la población ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

También aconsejan permanecer en espacios frescos y ventilados y prestar especial atención a los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables ante las altas temperaturas.