Obispos RD asisten a encuentro de formación en el Vaticano

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CIUDAD DEL VATICANO.- Los obispos dominicanos Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, de Stella Maris; Andrés Amauris Rosario Henríquez, auxiliar de Santiago de los Caballeros, y Manuel de Jesús Rodríguez, de Palm Beach, Florida, participaron en el encuentro anual de formación dirigido a obispos de reciente nombramiento, en la Santa Sede.

El curso, denominado “Oración y Fraternidad”, se desarrolló en las instalaciones del Vaticano del 2 al 10 de septiembre, como parte del proceso de preparación y acompañamiento pastoral de los nuevos miembros del episcopado.

La jornada formativa estuvo dirigida especialmente a los obispos nombrados durante 2025 y 2026, con el propósito de fortalecer su formación espiritual y ofrecerles herramientas para afrontar los desafíos pastorales de sus respectivas diócesis.

El programa combinó espacios de formación, oración y fraternidad, concebidos para favorecer el intercambio de experiencias entre los nuevos obispos y reforzar su compromiso con la misión de la Iglesia católica.

La actividad concluyó con una audiencia con el papa León XIV, durante la cual los integrantes de la delegación episcopal tuvieron la oportunidad de acercarse al pontífice e intercambiar saludos con él.

Para los obispos que ejercen su ministerio tanto en República Dominicana como en la diáspora, la participación en este encuentro representa un importante impulso en el inicio de sus nuevas responsabilidades pastorales, en un ambiente marcado por la espiritualidad, la fraternidad y el servicio a las comunidades católicas.

Ruiz de la Rosa, Rosario Henríquez y Rodríguez forman parte de los prelados de origen dominicano que participaron en esta experiencia de formación en Roma, concebida para acompañar a quienes recientemente han asumido responsabilidades episcopales.

sp-am