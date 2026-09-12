Xi Jinping ofrece cooperación para buscar la paz en el Golfo

Xi Jinping dijo este sábado que la guerra ha causado graves pérdidas a las personas de toda la región.

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NUEVA DELHI.- El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este sábado que su país está dispuesto a trabajar junto a los demás miembros de los BRICS para contribuir al logro de la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y la región del Golfo.

Xi hizo estas declaraciones a su llegada a Nueva Delhi, donde participa en la cumbre de líderes de los BRICS, y destacó que la guerra ha provocado graves pérdidas humanas y materiales en los países de la región.

APUESTA POR LA PAZ Y EL DIÁLOGO

“China está dispuesta a trabajar con los demás miembros de los BRICS para desempeñar el papel que le corresponde en el logro de la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y la región del Golfo”, señaló el mandatario, según declaraciones recogidas por la agencia estatal Xinhua.

Xi sostuvo que el conflicto “no responde a los intereses comunes” de la comunidad internacional y advirtió sobre sus repercusiones más allá de la región.

PAPEL DIPLOMÁTICO DE CHINA

Desde la ofensiva de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, que desencadenó una expansión de la guerra en Irán y otras zonas de Oriente Próximo, Pekín ha mantenido una posición diplomática orientada a respaldar los esfuerzos de mediación.

China ha apoyado particularmente las gestiones de Pakistán y ha planteado alternativas encaminadas a alcanzar una solución negociada al conflicto.

El Gobierno chino ha reiterado que la guerra genera consecuencias globales y ha defendido el respeto al Derecho Internacional como base para alcanzar una salida.

Asimismo, Pekín insiste en que la “presión militar no es la solución” y cuestiona las estrategias de asfixia económica, al tiempo que sostiene que el diálogo y la negociación constituyen el camino adecuado para resolver la crisis.

an/am