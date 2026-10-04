PRM reúne a su dirigencia en Cotuí para escuchar propuestas

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COTUÍ.- Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizaron un encuentro de socialización con miembros de esa organización política en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

La jornada estuvo encabezada por el vicepresidente ejecutivo del partido, Deligne Ascención, junto a Luis Delgado, secretario nacional Electoral; Dionicio De los Santos, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), y Santos Badía, secretario nacional de Educación y Doctrina.

Durante la actividad, los participantes intercambiaron planteamientos sobre las inquietudes y propuestas de la dirigencia local.

El encuentro forma parte de las jornadas de diálogo que desarrolla el PRM durante los fines de semana con sus estructuras territoriales.

En la actividad también participaron autoridades provinciales y otros dirigentes de la organización.

dh/am