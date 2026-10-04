Dominicano Teoscar Hernández impulsa triunfo Dodgers en GL

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LOS ÁNGELES.— Tarik Skubal lanzó seis entradas dominantes en un calor sofocante, el dominicano Teoscar Hernández, Kyle Tucker y Max Muncy conectaron jonrones, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el sábado por 5-3 a los Bravos de Atlanta en el Juego 1 de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

La temperatura a la hora del juego, de 100 grados (38 Celsius), se quedó apenas por debajo de igualar el récord del Dodger Stadium de 103 grados en el Juego 1 de la Serie Mundial de 2017. Skubal, sin embargo, se mantuvo sereno.

El ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young permitió una carrera y dos hits, ponchó a siete y dio dos bases por bolas al abrir por primera vez en su carrera un juego de postemporada en casa.

Los 63 ponches de Skubal son la segunda mayor cantidad en las primeras siete apariciones de postemporada de un lanzador, solo detrás de los 74 de Bob Gibson.

El Juego 2 se disputa el domingo por la noche en el Dodger Stadium, cuando sigue vigente una advertencia por calor extremo.

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