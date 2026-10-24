Defiende actuación agentes por muertes en «enfrentamientos»

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LA VEGA. – El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, defendió la actuación de los agentes en los enfrentamientos que han dejado muertos a presuntos delincuentes y rechazó que la institución tenga como misión “quitar del medio” a quienes infringen la ley.

“La Policía no está para eso”, respondió el alto oficial al ser preguntado sobre si los agentes continuarán eliminando a presuntos delincuentes, en referencia a las muertes ocurridas durante los denominados intercambios de disparos.

Sin embargo, sus declaraciones estuvieron acompañadas de cuestionamientos sobre quién defiende a los policías y ciudadanos que mueren o resultan heridos durante hechos violentos, argumento con el que puso énfasis en los riesgos que enfrentan los miembros de la institución en el cumplimiento de sus funciones.

JUSTIFICA LA ACTUACIÓN POLICIAL

Durante un encuentro con periodistas en la provincia de La Vega, Rodríguez García planteó la necesidad de tomar en cuenta las víctimas entre las filas policiales y la población, al referirse a los cuestionamientos sobre las muertes de personas señaladas como presuntos delincuentes.

“¿Y los policías y los ciudadanos muertos y heridos, quién los reclama? ¿Quién los defiende?”, expresó el director policial.

Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre los procedimientos policiales que terminan con personas muertas en supuestos intercambios de disparos, hechos que generan cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la necesidad de esclarecer las circunstancias de cada intervención.

Aunque afirmó que la Policía no tiene como objetivo quitarles la vida a los presuntos delincuentes, sus argumentos defendieron la actuación de los agentes frente a las amenazas que enfrentan durante sus operativos.

SEGURIDAD CIUDADANA

Rodríguez García sostuvo que la misión de la institución es garantizar la seguridad ciudadana, perseguir los delitos y proteger la vida y las propiedades, conforme a sus atribuciones legales.

Al ser consultado sobre la percepción de una reducción de la delincuencia, agradeció el respaldo de los ciudadanos que valoran positivamente su gestión. No obstante, durante la entrevista no ofreció cifras concretas que permitieran comprobar una disminución de los índices delictivos.

El director policial reiteró que los agentes deben actuar dentro del marco de la ley y exhortó a la población a respetar las normas y contribuir a la convivencia pacífica.

an/am