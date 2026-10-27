Decomisan puros y bebidas ilegales por más de RD$40 MM

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SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control del Comercio de Mercancías (CECCOM) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) decomisaron 76,859 cigarros premium, 2,549 botellas de mamajuana y otros materiales vinculados a la falsificación de marcas, durante operativos realizados en establecimientos de la provincia La Altagracia.

La mercancía ocupada, relacionada con presuntas actividades de falsificación, contrabando y comercialización de productos sin los registros sanitarios correspondientes, tiene un valor estimado superior a los RD$40 millones, según informaron las instituciones participantes.

YAYO SANZ LOVATÓN CALIFICA DE HISTÓRICO EL DECOMISO

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, calificó la operación como un decomiso histórico y un duro golpe contra una presunta red dedicada a la falsificación de cigarros premium, un producto de importancia para la economía y la identidad dominicana.

Además de los cigarros y las bebidas, las autoridades ocuparon 8,518 anillos para puros, materiales que presuntamente eran utilizados en un esquema de falsificación de marcas comerciales.

El MICM y el CECCOM advirtieron que estas prácticas ilícitas provocan pérdidas fiscales, perjudican la reputación de los productos dominicanos en los mercados y afectan a los comerciantes y fabricantes que operan conforme a las normas vigentes.

OPERATIVOS EN HIGÜEY Y LA OTRA BANDA

Las intervenciones se llevaron a cabo en el municipio de Higüey y el distrito municipal de La Otra Banda, en la provincia La Altagracia, con el apoyo de miembros de la Sexta Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana (ERD).

Las acciones contaron con el acompañamiento legal de fiscales adscritos a la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito, dirigida por la magistrada Isis de la Cruz Duarte.

En los operativos participaron los fiscales Bony Esther Suriel García, Lauridelissa Jiménez, Silveria Poueriet Rodríguez, Dennis L. Guerrero, Yeuri Rodríguez Cabrera y Neliveth E. Guerrero.

Las actuaciones fueron ejecutadas al amparo de las correspondientes órdenes judiciales emitidas por la magistrada Francis Y. Reyes Diloné.

ALERTAN SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD

Las instituciones participantes señalaron que la comercialización de bebidas alcohólicas sin los controles sanitarios requeridos representa un riesgo para la salud de quienes las consumen, debido a la posibilidad de que no cumplan con las condiciones de calidad y seguridad establecidas.

Asimismo, reiteraron que mantendrán los operativos contra el contrabando, la falsificación y el comercio ilícito de mercancías en distintos puntos del territorio nacional.

Las autoridades destacaron que, como resultado de las acciones de prevención y control, el país se mantiene desde 2022 sin fatalidades asociadas al consumo de bebidas alcohólicas adulteradas o clandestinas, según la información ofrecida por las instituciones.

of-am