El autor es periodista. Reside en Nueva York

Pedro cada mañana a las siete, va a trabajar en su automóvil hacer Uber, y en una estación de combustible, al llenar el tanque pagó más que el día anterior.

Mientras avanzaba entre el tráfico de Asunción, encendió la radio. Y un comentarista explica el déficit fiscal, los posibles ajustes presupuestarios y las turbulencias financieras.

La razón: Ueno Bank había sido sometido a un proceso de resolución.

Para Pedro y miles de paraguayos, aquello no era un problema. Al parecer es un asunto de banqueros, reguladores y políticos.

Sin embargo, las crisis bancarias rara vez permanecen encerradas en las salas de juntas. Tarde o temprano terminan llegando a las calles, al crédito, al empleo, a las pensiones y a los bolsillos del ciudadano común.

Los dominicanos conocen bien esa historia.

Hace más de dos décadas, la caída de Baninter, entre otros bancos, comenzó como un problema aparentemente limitado para una entidad financiera.

Con el tiempo terminó convirtiéndose en una de las crisis económicas más profundas de la historia Dominicana, veintitrés años después, las consecuencias fiscales derivadas de aquellos rescates continúan formando parte del debate económico nacional.

Por eso la historia de Ueno no se queda en las acusaciones y rescate ni en los montos.

Sino en el sacrificio para los más pobres.

Lo otro es: ¿quién terminará pagando la factura?

Anatomía de la caída

La investigación sobre Ueno Bank ha revelado algo complejo; que el deterioro de la entidad financiera, estuvo auspiciada por el presidente de la República Paraguaya y el grupo Vázquez, entre otros burócratas.

Había una puerta corrediza de préstamos sin soporte con empresas relacionadas en transferencias cruzadas, operaciones fraudulentas y fondos que terminaron aterrizando en el poderoso Grupo Vázquez, que mantenía control mayoritario de la estructura societaria que dominaba Ueno Bank.

A medida que se hicieron las investigaciones, se siguió la ruta del dinero, de donde surgen preguntas sobre el verdadero destino de créditos y la capacidad de algunas empresas para responder por los montos recibidos.

Dinero gira sobre sí mismo

Los informes publicados que reconstruyeron el expediente sostienen que parte de las operaciones observadas por los supervisores seguían un patrón particular. Recursos desembolsados a determinadas empresas terminaban circulando por sociedades relacionadas antes de ser utilizados para cubrir otras obligaciones dentro del mismo entorno corporativo.

El mecanismo es relativamente sencillo de comprender. Una empresa recibe un préstamo. Luego transfiere los fondos a otra compañía vinculada. Esa segunda sociedad los mueve hacia una tercera que termina utilizando el dinero para cancelar una deuda anterior.

Toda una operación con sistemas contables: uno real y otro oscuro. Lo mismo que Baninter, con sistemas paralelos.

El problema aparece cuando ese circuito sustituye la generación de recursos genuinos y comienza a utilizar nuevos créditos para sostener obligaciones previas.

De acuerdo con las reconstrucciones publicadas, préstamos y financiamiento otorgados a sociedades como Sagas habrían transitado por Kasas Propiedades y Vinanzas antes de llegar a empresas como ITTI y Grupo M, donde habrían sido utilizados para amortizar deudas y déficit anteriores.

Este conjunto de operaciones ocultaba una concentración de riesgos mucho mayor que la reconocida oficialmente.

Los dominicanos escucharon procedimientos similares durante el caso Baninter.

Para ese entonces se discutía si determinados mecanismos financieros estaban reflejando fielmente la realidad o si contribuían a ocultar problemas que crecían silenciosamente detrás de los balances.

Los ejemplos de los dos sistemas contables, el real y el oscuro, nos ilustran.

La operación en millones

Lo llamativo del expediente fue la venta a Vinanzas de una cartera de créditos de US$74.4 millones. La operación aparentaba una compra de cartera.

Las dudas surgieron cuando los supervisores comenzaron a rastrear el origen de los fondos para concretarla.

Un informe técnico del Banco Central, mostró que Vinanzas poseía apenas US$93,828 en su cuenta antes de recibir más de US$76 millones provenientes de diversas sociedades.

La investigación forense indica que Satec habría recibido un préstamo de US$20 millones y que HD Invest habría canalizado otros US$35 millones, fondos que terminaron llegando a Vinanzas. Posteriormente, parte de esos recursos habían servido para comprar la cartera y cancelar obligaciones pendientes de otras empresas relacionadas.

En otras palabras, los supervisores intentaban determinar si la operación representaba una verdadera transferencia del riesgo o si parte de los recursos utilizados para limpiar los balances tenía origen indirecto en el propio ecosistema financiero que estaba siendo saneado.

Esa diferencia es fundamental. Una cosa es que un tercero compre activos deteriorados con recursos propios. Otra muy distinta es que los recursos terminan regresando al mismo circuito económico de donde surgieron originalmente.

Guardando la distancia sin acciones muy parecidas a la crisis del Tequila, el corralito, la crisis en Tailandia, Chile y República Dominicana.

Del banco al Palacio de López

Otro hallazgo dio un salto cuando comenzaron a examinarse relaciones patrimoniales y políticas vinculadas al Grupo Vázquez.

Según las imputaciones difundidas por la Fiscalía paraguaya, el expediente pasó a incluir aspectos relacionados con participaciones accionarias, declaraciones patrimoniales y nombramientos de funcionarios en organismos clave para la supervisión financiera.

Todo esto para tapar el desfalco.

Aparecieron entonces nombres como el del presidente Santiago Peña, el ex titular de Financiera Ueno y posteriormente presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, así como otros funcionarios vinculados a áreas regulatorias.

Desde el punto de vista público hay una conclusión evidente: el caso dejó de ser exclusivamente bancario.

La gran preocupación ya no era solamente qué ocurrió dentro de Ueno.

Sino qué pasó con aquellos que debían supervisar el sistema financiero con la independencia necesaria.

Los US$884.9 millones que preocupan

La dimensión más sensible del caso aparece cuando se observa la exposición de fondos públicos y previsionales.

Diversas publicaciones señalaron que Ueno mantenía depósitos de organismos estatales por G.3.608 billones y US$233.4 millones. Otras estimaciones elevaron la exposición total de fondos públicos y previsionales hasta aproximadamente US$884.9 millones.

Entre las entidades mencionadas aparecen la Caja Fiscal, la Caja Bancaria, la Caja de Jubilaciones de la ANDE, la Caja de Jubilaciones de Yacyretá y otras instituciones públicas.

Aquí es donde la crisis deja de pertenecer a accionistas y ejecutivos. Detrás de esos recursos existen trabajadores, jubilados y contribuyentes.

Los dominicanos conocen perfectamente ese momento de la historia en que una crisis bancaria deja de ser una discusión financiera y comienza a convertirse en un problema nacional.

La alarma que no sonó

Toda crisis bancaria termina enfrentando las mismas dudas .

¿Qué pasó con el regulador?

¿Y desde cuándo había sospecha?

El Banco Central del Paraguay tenía la responsabilidad de supervisar la solvencia de la entidad, evaluar sus operaciones y monitorear la exposición frente a empresas vinculadas.

La Fiscalía sostiene que algunas alertas pudieron haber sido minimizadas o insuficientemente comunicadas.

A los amigos del Paraguay les he preguntado: ¿Cómo pudo acumularse una exposición de esa dimensiones?

Y me han respondido la complicidad de los principales actores políticos que son reos de los grupos económicos.

Esa fue exactamente una de las preguntas que acompañó a la República Dominicana durante y después de Baninter.

La pregunta que todavía persigue a Baninter

Más de veinte años después, la crisis bancaria dominicana sigue siendo estudiada por economistas, reguladores y académicos.

La razón es sencilla: las entidades desaparecieron, pero los costos permanecieron.

La necesidad de estabilizar el sistema financiero generó obligaciones que terminaron impactando el balance del Banco Central y contribuyeron al conocido déficit cuasifiscal, un tema que continúa formando parte del debate económico dominicano.

Por eso, la principal preocupación para Paraguay no es únicamente quién será condenado o absuelto.

La verdadera preocupación es quién absorberá las pérdidas si una parte significativa de los recursos comprometidos no logran recuperarse.

Paraguay prueba de estrés

Paraguay llegó a esta crisis en medio de un proceso de consolidación fiscal. La CEPAL señala que el país buscaba reducir el déficit de la administración central hasta el límite legal de 1.5 % del PIB, mientras la deuda pública alcanzaba US$19,027 millones, equivalentes aproximadamente al 41.2 % del producto interno bruto.

No se trata de afirmar que Paraguay enfrentará inevitablemente una situación similar a la dominicana de 2003.

Se trata de reconocer que toda pérdida significativa sobre recursos públicos, previsionales o financieros termina planteando desafíos fiscales.

Si parte de esos recursos no logran volver al fondo público, será necesario ir a la banca internacional para buscar cubrir ese hoyo fiscal, y aumentar los impuestos será obligatorio

Para recuperarse, alguien tendrá que absorber el impacto.

La historia latinoamericana demuestra que, con demasiada frecuencia, esa carga termina distribuyéndose entre contribuyentes que nunca participaron en las decisiones que originaron la crisis.

El problema solo no es bancario

La codicia empresarial existe en todos los países.

Lo que diferencia a unas sociedades de otras no es la ausencia de ambición económica, sino la fortaleza de las instituciones encargadas de ponerle límites.

Las grandes crisis financieras rara vez nacen únicamente en los directorios de las empresas. También se incuban cuando la política deja de ejercer control, los reguladores pierden independencia y los intereses particulares comienzan a imponerse sobre el interés general.

Volveré a explicar en ciencia política que este fenómeno se denomina captura institucional.

Ocurre cuando organismos creados para proteger a la sociedad terminan actuando bajo la influencia de los sectores que deberían supervisar.

Si algo enseña la historia de Baninter y si algo advierte el caso Ueno, es que ninguna economía está completamente protegida frente a ese riesgo.

Una advertencia para América Latina

El desenlace judicial del caso Ueno todavía está por escribirse.

La Fiscalía deberá probar sus acusaciones. Los imputados tendrán derecho a defenderse. Los tribunales tendrán la última palabra.

¿Pero quién pagará la factura?

La República Dominicana aprendió que las crisis bancarias pueden extender sus efectos durante décadas.

Paraguay deberá determinar ahora si sus instituciones fueron lo suficientemente fuertes para evitar que una investigación financiera termine convirtiéndose en un problema fiscal, político y social de largo alcance.

Ningún país está inmunizado contra la codicia de grupos económicos inescrupulosos y de políticos bota miao.

La diferencia entre una democracia sólida y una democracia vulnerable radica en la capacidad de sus instituciones para resistir ambas.

Porque cuando el dinero compra influencia, cuando los controles dejan de funcionar y cuando las pérdidas amenazan con trasladarse a la sociedad, el problema deja de ser bancario y se convierte en un problema de Estado.

jpm-am