David Collado juramenta estructura política en Santiago

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO.— El comando municipal del proyecto político de David Collado juramentó este sábado la estructura de la Región Oeste II, integrada por nueve zonas y unos 400 dirigentes, durante un acto celebrado en el bajo techo de La Yagüita de Pastor.

La actividad fue coordinada por Leito Aguilera, quien afirmó que la organización territorial fortalecerá el proyecto de Collado en la región norte de cara a las elecciones de 2028.

“Hoy más compañeros y dirigentes del partido se suman a trabajar por el triunfo de Collado”, expresó el exdiputado.

La nueva estructura abarca sectores como Baracoa, La Joya, El Congo, Pueblo Nuevo, La Otra Banda, Bella Vista, La Yagüita de Pastor y La Herradura, entre otras comunidades de Santiago.

La dirección regional estará encabezada por el regidor Raúl Domínguez, como coordinador; Wilson Páez, director ejecutivo, y Erick Quiñones, director de Operaciones.

En el acto también participaron Dharuelly de Aza, directora ejecutiva del comando municipal; los diputados Braulio Espinal y Francisco Díaz; el regidor Edinson Taveras, y Amarilis Baret, directora de Organización.

Asimismo, estuvieron presentes Nelson Abreu, director electoral; Yansy Pacheco, director de la Juventud; Nathanael Peña, director de Deportes, y otros representantes de la organización.

La juramentación forma parte de los trabajos de expansión y consolidación territorial del equipo político de Collado en Santiago, con énfasis en la integración de dirigentes comunitarios y la coordinación de las estructuras zonales.

dh/am