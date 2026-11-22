Luego de su victoria electoral del 2012, el presidente electo Lic. Danilo Medina en una de sus comparecencias públicas, agradeció al presidente Leonel Fernández, sus esfuerzos y sacrificios para llevarlo a la Presidencia de la República, diciendo que “el presidente Fernández había trabajado más en esa campaña electoral que en las suyas propias”.

¿Qué llevaba al Lic. Danilo Medina a expresar su agradecimiento de esa manera? _ Resultaba extraña esa expresión de sincero agradecimiento, partiendo del recuerdo de su resquemor por su derrota 70% a 30% en las primarias, para las elecciones del 2008, donde había expresado la frase lapidaria de que “me venció el Estado”.

Danilo Medina es un político sin aristas, es político desde todos los ángulos, no tiene recuerdos que no le convengan, ni expresiones sin significado; y el peor error de sus contrarios es subestimarlo, porque al final los sorprenderá.

Ese agradecimiento al Presidente en ejercicio, tenía dos motivos, uno era que el Dr. Leonel Fernández tenía las riendas del Estado hasta el 16 de agosto, el otro era que desconocía la actitud de los miembros del CP frente a un presidente Fernández, ya sin el poder en las manos.

Cuando miembros prominentes del CP comenzaron a distanciarse del Expresidente, comenzando por ministros de la categoría del Ing. Temístocles Montas, férreo crítico del déficit fiscal de 2.7 del presupuesto del pasado año electoral que, con sus declaraciones atizaba las críticas opositoras al Presidente saliente.

Ese fue el momento de aquella declaración del recién instalado presidente Medina, sobre aquello de que había encontrado en el despacho presidencial un maletín lleno de facturas por pagar.

Y así como Montas, se fueron alineando otros muchos miembros del CP en contra del expresidente Fernández, en una clásica expresión de la naturaleza del poder: “Ha muerto el Rey, ¡Que viva el nuevo Rey!

Entre finales del 2013 y principios del 2014, dos de los principales ministros del gobierno de Medina, fueron asiduos visitantes de la cárcel norteamericana, donde el convicto Ernesto Quirino Paulino guardaba prisión.

Los jaques al Expresidente comienzan con las llamadas de Quirino a un programa radiofónico, denunciando que el Dr. Leonel Fernández, el presidente que lo extraditó, le debía 200 millones de pesos; lo que buscaba vincularlo con el narcotráfico; fue una jugada política de la plataforma gubernamental, para desprestigiarlo a los ojos del pueblo dominicano.

Ante las andanadas de prensa en contra del Expresidente, él guardaba un paciente silencio, aunque la congoja se le notaba en el rostro en esos días aciagos; el colmo de la situación llegó, cuando ante el flujo de visitas solidarias que se dio en su residencia, también se presentó allí aquel que pretendía enterrarlo en vida.

El presidente Medina, sabiendo lo que hacían sus allegados, acudió a la casa de Leonel Fernández a ofrecerle su solidaridad; pero, Leonel no estaba muerto, por esa razón Danilo Medina no pudo ver la sangre que manaba de su víctima; pues, como dice la tradición, esto sucede, cuando el verdugo se acerca al muerto.

Ese es el momento exacto es, donde comienza la división del PLD; aunque Danilo Medina logró reformar la Constitución y reelegirse en el año 2016, la semilla de la división ya había germinado, porque los hilos de la traición pueden ser disimulados de manera momentánea, pero no pueden permanecer ocultos por mucho tiempo, cuando existen muchos participantes.

A principios del año 2019, todas las mediciones independientes, mostraban a un Leonel Fernández favorecido por más de un 47% de la intención de voto, para iniciar una campaña presidencial hacia el 2020; pero, por encima tanto del Expresidente, como de 5 precandidatos del partido, estaba la voluntad del Jefe del Estado de no dejarlos pasar.

Ahí fue, donde la chistera del presidente Danilo Medina dejó escapar el invento de su precandidato preferido, Gonzalo Castillo Terrero. Al principio, parecía tan imposible que un novel en política pudiera imponerse a un veterano como el expresidente Fernández, tres veces presidente y además presidente del partido; pero poco a poco se vio como los recursos del Estado se desbordaban a favor de Castillo.

La frase de que “me venció el Estado” del 2008, se puso en práctica el 6 de octubre del 2019. El Estado operó en todos los ámbitos para imponer a Gonzalo Castillo como candidato; incluso, se habla de extorsiones a miembros de la Junta Central Electoral por parte de los organismos de inteligencia del Estado.

Resultado

El PLD dividido salió del poder, para caer en las manos del nuevo PRD, ahora PRM, que había acumulado derrotas e inquinas por 16 años de oposición. En las elecciones del 2020, Gonzalo Castillo y el PLD, con todos los recursos del Estado detrás alcanzaron solo un 38% de los votos; bajando de la cota del casi 62% que alcanzó en las presidenciales del 2016.

En las elecciones del año 2024, el PLD y su candidato Abel Martínez, apenas llegaron a un pírrico 12%; ahora, con problemas internos evidentes, entre los precandidatos y la presidencia del partido detentada por Danilo Medina, por más que se trate inflar las simpatías, lo real es que el PLD está en cuidados intensivos.

Danilo Medina es el sepulturero del gran PLD; en sus manos ha surgido uno pequeño que utilizará como escudo y beneficio personal.

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