Danilo trabaja para que Luis gane en primera vuelta (OPINION)

El autor es politólogo y teólogo. Reside en Nueva York

La hermenéutica es la ciencia que estudia las reglas, normas y principios que permiten la interpretación de un texto en la contextualidad actual. En el momento histórico que se está.

La exégesis nos ayuda a extraer lo qué en realidad quiso expresar su autor.

Al analizar en cualquier campo de la ciencia y basado en la observación, comprensión analítica, crítica y reflexiva mediante los micros o macros indicadores podemos llegar a la correcta estimación del fenómeno cómo tal y lo que se quiso transmitir.

En cada palabra gestos, poses y respuestas del ex presidente Danilo Medina: “esta es una alianza rara”.

“Abel gana”

“Los peledeistas tienen que votar por Abel”.

“La verdadera rendición de cuentas está en las calles, en los barrios y en cada rincón del país. Escuchando a la gente y trabajando con el corazón, así recuperaremos nuestro país”.

Y no me vengan con el cuento que él no es candidato.

Un Twitter con un análisis vacío, para un discurso de rendición de cuentas del presidente a pocos meses de unas elecciones. Nos señala por dónde anda Danilo.

De manera breve estas puntualizaciones, nos presenta a un político que sabe como jefe de un partido que gobernó que su candidato no enciende una vela.

Y que su lucha real es sacar cierta cantidad de senadores y diputados para ponerlo a la orden del presidente Luis Abinader -que sin ninguna duda gana en la primera vuelta-, y de este modo que haga las reformas fiscales que obligatoriamente necesita la economía y las finanzas públicas del país.

Ahora bien esa bondad Danilista lleva implícita el signo de intercambio: la modificación constitucional que habilite a ambos y desaparezca Leonel.

Aquí está impregnada la exégesis y la hermenéutica Danilista como objetivo principal de mantenerse vigente más allá del 2028 y como animal político si ha de morir que sea con las botas puestas partiendo del hecho que está enfermo y lo contrario aspirar.

Danilo es del tipo genético que no transfiere su liderazgo conociendo la ingratitud de quienes lo han recibido del cuál él es un vivo ejemplo.

Con tristeza veo que Leonel, al igual que en aquella fatídica reunión de Juan Dolio (21/5/19) cayó en las redes de Danilo una vez más.

Si yo lo sé, Danilo también de que una posibilidad de Leonel “ganar” traería como consecuencia gravitatoria que la Fuerza del Pueblo succione al PLD.

En cambio si la Fuerza del Pueblo quedara en una cómoda “segunda” posición pasaría de igual forma, y Danilo que no es un tonto sabe bien que Abel Martinez después de Gonzalo es el peor candidato, -y sin futuro-, que haya tenido un partido mayoritario en los últimos 30 años, diríamos que es lamentable.

No ha podido, Abel Martinez, tener o sembrar una idea, una propuesta que levante interés en la población.

Han hecho, Abel-PLD todas las violaciones de lo que se conoce como el fundamento de orquestar una campaña presidencial en el marketing de la comunicación estratégica electoral.

Y si analizamos sus diferentes intervenciones en los medios; Abel es un monotemático e insípido. Sin equipo de voceros, sin tácticas ni estrategia etc…

Esperábamos más de él

¡¡Que barbaridad!!

Es por tanto que Danilo está trabajando para lograr como pasó en las elecciones municipales; sacar la mayor cantidad de senadores y diputados y de esta forma convertirse en el líder de las minorías legislativas para que Luis Abinader negocie los futuros proyectos y modificación constitucional con él y de paso habilitarse haciendo desaparecer a futuro del escenario político a Leonel Fernández, ( uno de los dos termina ahora), quien si aspirará otra vez, algo que dudo, lo verían cómo un ambicioso.

Leonel está en el dilema en el que Danilo trabaja para que Luis gane en la primera vuelta.

