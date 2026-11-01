Danilo Medina ve Bosch estaría orgulloso gobiernos del PLD

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PUERTO PLATA.– El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó que el profesor Juan Bosch estaría orgulloso de las transformaciones sociales realizadas por los gobiernos peledeístas.

Aseguró que Walter Musa será el próximo senador de la provincia de Puerto Plata.

Durante una multitudinaria asamblea provincial celebrada este domingo en el polideportivo Fabio Rafael González, Medina destacó las políticas sociales ejecutadas durante las administraciones del PLD, con las cuales, según afirmó, un millón 600 mil personas salieron de la pobreza y más de 600 mil de la indigencia.

CRÍTICAS AL GOBIERNO DEL PRM

Recordó proyectos habitacionales y de saneamiento desarrollados en El Riíto, La Vega; Aguas Negras, Puerto Plata; La Mesopotamia, San Juan, y La Barquita, Santo Domingo, como ejemplos de las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las familias vulnerables.

Asimismo, cuestionó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por los incumplimientos relacionados con el acueducto de Puerto Plata, el teleférico y las ayudas prometidas a comunidades de Montellano afectadas por inundaciones.

También denunció el deterioro de las calles y la falta de iluminación, al considerar que esas deficiencias afectan tanto a los residentes como a la actividad turística de la provincia.

Medina defendió la participación de los gobiernos del PLD en el desarrollo portuario de Puerto Plata y reclamó mejores servicios e infraestructuras para acompañar el crecimiento del turismo.

PLD SE PREPARA PARA 2028

En materia electoral, Medina llamó a la dirigencia peledeísta a comenzar desde ahora los trabajos de organización y selección de candidaturas municipales y congresuales.

Presentó a Walter Musa como su propuesta para la senaduría de Puerto Plata y pronosticó que las elecciones de 2028 podrían definirse en una segunda vuelta.

La actividad incluyó un homenaje a Juan Bosch, al cumplirse 25 años de su fallecimiento, y la juramentación de 4,016 nuevos miembros del PLD, en un encuentro que reunió a dirigentes nacionales, provinciales y municipales.

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