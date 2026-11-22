SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó que esa organización ha recuperado terreno en el escenario político nacional, pese a no haber definido todavía su candidato presidencial para las elecciones de 2028.

Durante una asamblea de dirigentes del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, el exmandatario sostuvo que el partido se encuentra entre las tres principales fuerzas políticas del país, en un contexto que, según dijo, muestra un descenso de sus adversarios y un crecimiento del PLD.

«Sin tener candidato nos hemos colocado a la par con nuestros adversarios, ellos bajando y nosotros subiendo», expresó Medina, quien aseguró que su organización no quedará fuera de la competencia electoral.

El dirigente anunció que el próximo 6 de diciembre el PLD realizará un acto en el Palacio de los Deportes, donde juramentará a 11,000 nuevos miembros del Gran Santo Domingo, como parte de su jornada de fortalecimiento institucional.

Medina explicó que la organización tiene en carpeta otros 52,000 integrantes pendientes de juramentación, cuyos actos de incorporación continuarán durante 2027 mediante encuentros provinciales.

La actividad estuvo encabezada también por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, y contó con la participación de dirigentes del Comité Político, entre ellos Temístocles Montás, Zoraima Cuello, Margarita Cedeño, Miriam Cabral y Cristina Lizardo.

El encuentro forma parte de las actividades de cierre de año y de los preparativos para conmemorar el 53 aniversario de fundación del partido.

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