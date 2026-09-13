Danilo llama a participar en consulta PLD del 18 de octubre

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BARAHONA.- El expresidente Danilo Medina llamó a los miembros y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a participar masivamente en la consulta del próximo 18 de octubre para escoger al aspirante presidencial, y a iniciar la preparación de las candidaturas municipales y congresuales para 2028.

Al encabezar una asamblea en Barahona, Medina sostuvo que el PLD ha recuperado su fortaleza en la provincia.

«El PLD ha resucitado en Barahona. Somos el partido que fuimos en el pasado. Somos la fuerza que ha ganado mayor cantidad de procesos electorales en esta provincia», expresó.

Aseguró que lo observado es señal de lo que puede ocurrir en 2028: «El PLD volverá a ganar la provincia de Barahona en el año 2028. Pero no solo Barahona; el PLD volverá a ganar la Presidencia de la República».

CONSULTA SIN FANATISMO

Medina centró su intervención en motivar la participación en la consulta del 18 de octubre, independientemente de la preferencia por aspirante.

«Escojan al que quieran, pero acudan a los recintos a identificarse con uno de los aspirantes masivamente el 18 de octubre», exhortó.

Pidió recorrer campos, municipios y distritos para estimular la asistencia y evitar fanatismos: «Sin fanatismo. No se fanaticen con nadie. Simplemente voten por el que les simpatice».

Afirmó que concluido el proceso el partido deberá cerrar filas: «El 18 de octubre en la noche habrá una sola línea: el aspirante de mayor simpatía y el PLD para salir a conquistar el poder».

DEFINIR ASPIRACIONES LOCALES

Llamó a identificar desde ahora a potenciales candidatos a alcaldes, directores distritales, regidores, vocales, diputados y senadores.

«No solo queremos ganar la Presidencia; queremos ganar los ayuntamientos, queremos ganar la Cámara de Diputados y el Senado», enfatizó.

Dijo que la gente está esperando al PLD y recordó políticas de sus gobiernos en educación, salud, seguridad social y producción agropecuaria.

En la línea principal participaron el secretario general, Johnny Pujols; la supervisora de enlaces, Lucía Medina; el presidente provincial, Rafael Ferreras (Pepe); el presidente municipal, Santo Silá; el presidente en Villa Central, Masussi Feliz; el exsenador Eddy Mateo, y los exdiputados Rafael Méndez (Fefelo) y Ruddy Méndez (Niñín), entre otros.

Por el Comité Político asistieron la vicepresidenta Zoraima Cuello, el exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, Lidio Cadet, Mayobanex Escoto, Melanio Paredes, Rubén Bichara, Carlos Pared Pérez, Sonia Mateo, Thelma Eusebio, Gustavo Sánchez, Robert de la Cruz, Ramón de la Rosa, Alejandro Montás y Héctor Olivo.

Medina juramentó a 1.150 nuevos miembros, en su mayoría jóvenes electores y retornados de otras fuerzas.

Maestros de la provincia y productores de los proyectos agroforestales entregaron placas de agradecimiento por sus aportes a la educación y al agro.

El expresidente felicitó a las direcciones locales por la reorganización y reiteró el llamado a mantener al PLD en las calles y fortalecer sus estructuras de cara a 2028.