Incendios dejan familias sin hogar en dos provincias RD

Santo Domingo, 14 nov.- Momentos de angustia y desesperación vivieron varias familias del sector Benito Monción, en el municipio dominicano de Dajabón (noroeste), luego de que un incendio de gran magnitud consumiera hoy sus viviendas y provocara pérdidas materiales.

La emergencia se produjo en horas de esta tarde en la calle Capotillo, donde las llamas se propagaron rápidamente entre las casas, debido a la proximidad de las estructuras, y dejaron a sus ocupantes sin un lugar donde vivir.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Dajabón acudieron al lugar para combatir el fuego y evitar que alcanzara otras propiedades, aunque enfrentaron dificultades para controlar las llamas.

Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro, que deberán ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes.

SUMA A OTRO INCENDIO DE GRANDES PROPORCIONES

El hecho se suma a otro incendio de grandes proporciones ocurrido el pasado miércoles 11 de noviembre en la provincia de Barahona (suroeste), donde unas 60 viviendas quedaron reducidas a cenizas en los barracones de Javid, en el sector Palmarito.

Dos días después de la tragedia, numerosas familias permanecían a la intemperie, mientras otras encontraron refugio provisional en iglesias, casas de familiares y debajo de bancas de apuestas, de acuerdo con medios de prensa locales.

Los damnificados cuestionan la respuesta de las autoridades, en particular la propuesta de cubrir tres meses de alquiler para los inquilinos y seis para los propietarios de las casas destruidas.

Los afectados consideran insuficiente esa ayuda y advierten que las familias carecen de garantías para encontrar una solución habitacional cuando concluya ese período.

Aunque las autoridades les han suministrado alimentos, las familias refieren que no disponen de medios para prepararlos, pues lo perdieron prácticamente todo.

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