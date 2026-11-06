CUP y Los Americanos ganan basket superior Los Alcarrizos

Junior Santos, alcalde de Los Alcarrizos, realiza el saque de honor junto a Yasíris Núñez, William Cabral, Julio Doñé y Edward Caraballo, entre otros.

LOS ALCARRIZOS, RD.- Los combinados de los clubes CUP y Los Americanos vencieron este miércoles en la jornada inaugural del 14vo Torneo de Baloncesto Superior Masculino del municipio de Los Alcarrizos, celebrada en el polideportivo municipal de Los Alcarrizos.

El CUP se impuso 90-77 a Los Intocables, con la ofensiva de Michael Nova de 30 puntos, Andy Lachapel 24 tantos, nueve rebotes y repartió cinco asistencias, y Francisco Mota 12.

Por los vencidos, Enmanuel Martínez tuvo 27 puntos, Jostin Rodríguez aportó 18 unidades y Sachary De la Cruz 14 encestes más 12 rebotes.

Por su lado, Los Americanos derrotaron a las 800 de Pantoja, 90-83, con 23 puntos de Eudy Méndez y un doble-doble de Luis Del Orbe de 21 con 11 rebotes, Miguel Brito 16 y Darlin Olivo 15.

Por las caídas, Francisco Barreras logró 28 puntos, Neiby De la Rosa 18 y Ronny Mateo 15.

El campeonato alcarrizense cuenta con ocho combinados que son los clubes Unión y Progreso (CUP), actual campeón, Los Americanos, Los Intocables, Savica, Los Powers de Pantoja, las 800 de Pantoja, Esperanza y la Escuela de Baloncesto de Los Alcarrizos (EBA).

Inauguración

El presidente del Comité Organizador, el alcalde Junior Santos, encabezó el acto de inauguración y tuvo a cargo las palabras centrales, donde resaltó la participación de los tradicionales equipos y dijo que se trabaja arduamente para garantizar el éxito de la justa.

Además, también habló el dirigente Julio Doñé, presidente del Bloque de Clubes y Ligas de Los Alcarrizos, el jugador Michael De la Cruz tuvo a cargo el juramento deportivo a los atletas, y luego, el alcalde Santos realizó el saque de honor, junto a las demás personalidades.

Estuvieron presentes, Yasíris Sánchez, subdirectora del programa Supérate; William Cabral Lugo (Nemeneme), presidente de la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado); y Edward Caraballo, director de Deportes Provincia de Miderec.

Maikel Rodríguez es el director técnico, dijo que se jugará los miércoles y viernes, a las 7:20 y 8:50 de la noche, y domingos, a las 6:30 de la tarde y 7:30 de la noche, en jornada dobles.

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