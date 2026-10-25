Cuba mantendrá vigente horario de verano un año más

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LA HABANA.- El Gobierno de Cuba decidió este sábado mantener el horario de verano hasta el 7 de noviembre de 2027, una medida relacionada directamente con la crisis energética que vivía el país desde hacía dos años y derivada en apagones diarios de más de 20 horas.

«Se ha decidido mantener el horario de verano en el país hasta el 7 de noviembre de 2027, fecha en la que correspondería el cambio el próximo año», indicó una nota oficial conjunta del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

CUATRO HORAS DE DIFERENCIA CON GMT

La isla mantuvo así una diferencia de cuatro horas con el horario internacional (GMT -4), en lugar de las cinco horas impuestas durante el llamado horario normal o de invierno.

De acuerdo con la nota oficial, la medida estuvo relacionada directamente con «el recrudecimiento del bloqueo y en particular el cerco energético del Gobierno de Estados Unidos» (…) que «ocasionó el desabastecimiento de combustibles para la generación de electricidad».

Así, se evitó un incremento de los apagones en un estimado de 126 megavatios (MW), en el horario vespertino de la máxima demanda de electricidad, detalló el texto.

De ese total, «76 MW correspondieron al ahorro por no usar iluminación artificial y 50 MW por la generación de la energía solar fotovoltaica en ese horario».

AJUSTE EN ESCUELAS Y CENTROS DE TRABAJO

La nota oficial remarcó que, con el objetivo de «no afectar las actividades sociales en las primeras horas del día, se retrasó 30 minutos la entrada a las escuelas y centros de trabajo desde el 1 de noviembre de 2026 al 14 de marzo de 2027».

Asimismo, «en las entidades que laboran de forma continua, también pudieron ajustarse los horarios de entrada y salida en correspondencia con las características de las actividades y procesos que se realizan».

CRISIS ENERGÉTICA DESDE 2024

Cuba sufrió una profunda crisis energética desde 2024 causada, en parte, por el sistema eléctrico obsoleto y agravada con el bloqueo petrolero impuesto desde enero por EE.UU., que cortó las importaciones de crudo de la isla.

La situación energética escaló a máximos en los últimos meses y lo habitual fue que los apagones diarios por falta de capacidad de generación superaran las 20 horas en La Habana y alcanzaran hasta los tres días seguidos en las demás provincias.

El país caribeño sufrió en lo que iba de año ocho apagones generales.

jt-am