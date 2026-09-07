Cuba enfrenta apagones que afectarán hoy al 66% del país

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LA HABANA.- Cuba tendrá este lunes otra jornada de prolongados apagones en toda la isla, y la estatal Unión Eléctrica (UNE) estimó que el mayor corte del suministro apagará simultáneamente al 66% del país.

La afectación por los cortes en los últimos meses mantuvo cifras superiores al 60%, lo que dejó cada jornada dos tercios del territorio apagado simultáneamente en el momento de mayor demanda, en horas de la tarde-noche.

El déficit en la capacidad de generación apenas permitió que se proporcionaran un par de horas de electricidad diariamente, lo que azuzó el descontento social, y durante el fin de semana se reportaron protestas pacíficas con caceroladas en barrios de la periferia de La Habana, que llevaban casi tres días continuos sin apenas electricidad.

Para esta jornada, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, previó, durante el horario de mayor demanda, una capacidad de generación de 1,160 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,350 MW.

Así, la afectación estimada —lo que se desconectó realmente para evitar apagones desordenados— alcanzó los 2,220 MW.

CAUSAS DE LA CRISIS ENERGÉTICA

El país caribeño vivió una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE. UU., medida que el Ejecutivo de La Habana calificó de «genocida».

La situación energética también se explicó por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, lo que ocasionó que la mayor parte de las unidades de generación del país sufrieran habituales averías.

De las 16 unidades de generación termoeléctrica que poseyó la isla, cerca de la mitad diariamente se mantuvieron sin aportar energía por deterioros o trabajos de mantenimiento.

Esa fuente fue responsable del 40% del mix energético, se nutrió de crudo nacional y no estuvo afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

La presión de EE. UU. sí obligó a detener, por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisó diésel y fueloil importado, responsables de otro 40% del mix energético.

El 20% restante se obtuvo de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar, con apoyo chino.

INVERSIÓN Y PETRÓLEO NECESARIOS

Diversos estudios independientes estimaron que harían falta entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

Cuba precisó, además, unos 100,000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40,000 provinieron de su producción nacional.

La crisis energética en el país caribeño paralizó casi totalmente la economía estatal, que se estimó se contraerá al menos un 10.3% este año, tras una caída acumulada de más del 15% en los cinco años previos.