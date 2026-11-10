Cuba asegura futuro de la isla «no se decidirá desde EEUU»

LA HABANA.– El Gobierno de Cuba aseguró que el futuro de la isla «no se decidirá jamás desde el norte», en referencia a Estados Unidos, y rechazó las presiones de la Administración del presidente Donald Trump para impulsar cambios políticos y económicos en el país caribeño.

El pronunciamiento fue realizado por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, mediante un mensaje publicado en la red social X, en el que reafirmó que la soberanía y el destino de Cuba no estarán sujetos a decisiones de Washington.

«Eso ya lo dejamos claro desde el primero de enero de 1959, y no va a cambiar por muy torcidos que sean los planes yanquis para intentar doblegarnos. Ya debieran saberlo», expresó el mandatario.

CRÍTICAS AL BLOQUEO ESTADOUNIDENSE

Díaz-Canel calificó de «perverso» que el Gobierno estadounidense no asuma la responsabilidad por lo que describió como un castigo colectivo contra la población cubana, mediante las restricciones económicas y las presiones sobre el suministro de combustibles.

También cuestionó los argumentos utilizados por Washington para justificar su política hacia la isla y calificó de «ridículas» las razones expuestas ante el pueblo estadounidense y la comunidad internacional.

TRUMP Y RUBIO ENDURECEN SUS DECLARACIONES

Las declaraciones del gobernante cubano se produjeron después de que Trump calificara nuevamente a Cuba como una «nación fallida» y afirmara que la isla podría experimentar cambios importantes en un futuro cercano.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que Cuba no tiene futuro bajo su actual modelo político y económico y consideró que la situación del país representa una amenaza para la seguridad y los intereses nacionales de Estados Unidos.

Rubio también defendió la continuidad del embargo estadounidense y afirmó que su levantamiento requiere avances en materia de libertad política y económica.

ESCALADA DE TENSIONES ENTRE WASHINGTON Y LA HABANA

Las diferencias entre ambos gobiernos se han intensificado durante 2026, en medio de nuevas restricciones económicas, presiones sobre el suministro de petróleo y sanciones contra entidades que mantienen relaciones comerciales con las autoridades cubanas.

La Habana denuncia que estas medidas profundizan la crisis económica y energética que atraviesa el país, mientras Washington sostiene que busca impulsar cambios políticos y económicos en la isla.

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