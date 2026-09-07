Cristopher Pujols conquista el Derby de Jonrones de la LIBEVE

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BONAO, Monseñor Nouel.- Cristopher Pujols, representante de los Atléticos de Puerto Plata, se proclamó campeón de la segunda edición del Festival de Cuadrangulares de la Liga Nacional de Béisbol de Verano (LIBEVE), tras superar 6-5 a Randy Bravo, de los Bravos de La Vega, en la gran final celebrada en el Estadio Bebecito del Villar.

El Derby de Jonrones formó parte de las actividades del Juego de Estrellas 2026 de la LIBEVE, evento dedicado al exlanzador dominicano Joel Peralta, “El Guapo de Bonao”.

Pujols, conocido como “El Peluche”, conectó dos cuadrangulares en la primera ronda, dos en la semifinal y seis en la ronda final, para totalizar 10 batazos de vuelta completa y quedarse con el título.

Bravo, por su parte, disparó dos jonrones en la primera ronda, dos en la semifinal y cinco en la gran final, quedándose a uno del representante de Puerto Plata.

Además del trofeo que lo acredita como campeón del Festival de Cuadrangulares, Pujols recibió un premio de 75 mil pesos en efectivo.

“Agradecido con Dios por el premio. Disfruté esto al máximo junto con cada uno de mis compañeros y le dedico este reconocimiento a mi madre”, expresó Pujols tras recibir la distinción.

Fiesta de cuadrangulares

El público que acudió al Estadio Bebecito del Villar disfrutó de una jornada cargada de batazos de largo alcance, en un espectáculo que también pudo ser seguido desde los hogares a través de la transmisión de VTV Canal 32, del Grupo de Medios Panorama.

La actividad formó parte de la segunda edición del Juego de Estrellas de la LIBEVE, que reunió a destacados jugadores de la Liga Nacional de Béisbol de Verano.

La LIBEVE y la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobé) agradecieron el respaldo recibido para la realización del evento por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) y el Grupo de Medios Panorama.

Con el triunfo de Pujols, la División Norte-Central también celebró en el Festival de Cuadrangulares, sumando otro motivo de festejo a una jornada que reunió a jugadores, directivos y aficionados del béisbol de verano.

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