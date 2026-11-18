SANTO DOMONGO.- El delegado político de la Fuerza del Pueblo (FP) ante la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Crespo, aseguró este martes que el expresidente Leonel Fernández ganará las elecciones de 2028 en primera vuelta y anunció que esa organización trabaja en una amplia alianza opositora.

Crespo afirmó que la FP busca sumar partidos políticos y sectores sociales a una coalición que estaría encabezada por Fernández, con el propósito de competir por el poder en los próximos comicios.

El dirigente comparó el escenario electoral previsto con las elecciones de 2004, cuando Fernández derrotó al entonces presidente Hipólito Mejía con el 57.11 % de los votos, frente al 33.65 % de su principal adversario.

«Leonel Fernández es el maestro de las alianzas en este país», expresó Crespo, quien destacó que el exmandatario ha promovido acuerdos políticos tanto para alcanzar el Gobierno como para ejercerlo.

Explicó que la organización fortalece sus estructuras dentro y fuera del país para construir una plataforma electoral que integre a diferentes sectores interesados en un cambio de Gobierno.

Crespo señaló que la propuesta de coalición contempla una agenda enfocada en el crecimiento económico, la reducción de la inflación, la estabilidad cambiaria y el aumento de las inversiones en áreas estratégicas.

También cuestionó el endeudamiento de la actual administración y planteó la necesidad de una gestión pública que responda a las demandas nacionales sin depender constantemente de nuevos préstamos.

El delegado político indicó que la FP continuará los acercamientos con organizaciones y sectores sociales para consolidar la alianza de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

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