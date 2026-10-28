Crecen las exportaciones y la Inversión extranjera en la RD

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SANTO DOMINGO. La República Dominicana captó US$4,525.1 millones en inversión extranjera directa (IED) y registró exportaciones de bienes por US$13,246.4 millones durante los primeros nueve meses de 2026, resultados que reflejan el comportamiento positivo de dos componentes estratégicos de la economía nacional.

De acuerdo con cifras preliminares del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la inversión extranjera directa creció un 3.7 % respecto al período enero-septiembre de 2025, cuando alcanzó US$4,363.2 millones. El incremento interanual fue de US$161.9 millones.

En tanto, las exportaciones de bienes aumentaron aproximadamente un 14 %, al pasar de US$11,624.3 millones en los primeros nueve meses de 2025 a US$13,246.4 millones en igual período de 2026.

Los resultados refuerzan el posicionamiento dominicano como destino de inversión internacional y plataforma exportadora del Caribe, en un contexto de esfuerzos dirigidos a mejorar la competitividad, atraer capitales y ampliar la presencia de los productos nacionales en los mercados extranjeros.

LA INVERSIÓN EXTRANJERA MANTIENE SU DINAMISMO

Las cifras divulgadas por ProDominicana muestran una evolución favorable de la inversión extranjera directa en los últimos años.

Entre 2010 y 2019, el país recibió un promedio anual de US$2,538 millones por este concepto. Durante el período 2021-2025, el promedio ascendió a US$4,248.4 millones, un incremento de 67.4 %.

Al valorar estos resultados, Vladimir Pimentel, director ejecutivo de ProDominicana, destacó la importancia de la inversión extranjera y las exportaciones como motores complementarios del desarrollo productivo y la inserción internacional del país.

“Estos resultados reflejan la confianza que continúa generando la República Dominicana entre los inversionistas internacionales y el fortalecimiento de nuestra capacidad exportadora”, expresó Pimentel, quien atribuyó el desempeño a los esfuerzos sostenidos para mejorar la competitividad, facilitar las inversiones y ampliar las oportunidades comerciales.

EXPORTACIONES NACIONALES CRECEN 27.4 %

El crecimiento de las exportaciones estuvo impulsado principalmente por el desempeño de los bienes nacionales, cuyas ventas al exterior aumentaron un 27.4 %, hasta alcanzar US$6,571.2 millones.

Por su parte, las exportaciones de las zonas francas registraron un crecimiento de 3.2 %, al situarse en US$6,675.2 millones durante los primeros nueve meses del año.

Ambos segmentos contribuyeron al incremento de las exportaciones totales, reflejando el comportamiento de la oferta productiva dominicana en los mercados internacionales.

IED Y EXPORTACIONES SUMAN US$17,771.5 MILLONES

Al sumar los valores reportados de inversión extranjera directa y exportaciones de bienes, ambos indicadores alcanzaron US$17,771.5 millones entre enero y septiembre de 2026, frente a US$15,987.5 millones en el mismo período de 2025.

La diferencia representa un aumento de US$1,784 millones, equivalente a un crecimiento aproximado de 11.2 %.

Esta suma reúne dos indicadores distintos de la actividad económica internacional: por un lado, los flujos de capital extranjero recibidos por el país y, por otro, el valor de los bienes exportados. Por tanto, no constituye una medición independiente del producto interno bruto ni debe interpretarse como un aporte directo equivalente al crecimiento económico.

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