Bisonó presentó la iniciativa durante el almuerzo anual de la Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen), celebrado en Santiago, donde explicó que el proyecto procura fortalecer la coordinación entre el servicio exterior, los gremios empresariales y las instituciones públicas vinculadas al desarrollo económico.

El canciller indicó que las embajadas y consulados tendrán un papel activo en la identificación de compradores, inversionistas y socios estratégicos para los sectores productivos del país, así como en el suministro de información sobre cambios arancelarios, nuevas regulaciones y requisitos para acceder a mercados extranjeros.

Como parte de la implementación, el Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá un mecanismo de diálogo permanente con los gremios empresariales para conocer sus prioridades, los mercados de interés y las barreras comerciales que enfrentan.

Estas informaciones permitirán orientar el trabajo de las misiones diplomáticas y coordinar acciones con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, ProDominicana y otras instituciones públicas.

La Alianza Diplomática por la Competitividad busca convertir la información en decisiones, las relaciones diplomáticas en oportunidades y esas oportunidades en resultados para el país, expresó Bisonó, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería.

El funcionario invitó a la Airen a participar activamente en el proyecto, mediante la identificación de las necesidades del sector industrial y la vinculación de las capacidades productivas de la región del Cibao con las oportunidades de negocios en el exterior.

Bisonó sostuvo que el éxito de la alianza se medirá por su capacidad para contribuir a superar barreras comerciales, acompañar inversiones y generar empleos.

Durante su intervención, también abordó los desafíos que enfrenta República Dominicana ante las transformaciones del comercio mundial, la reorganización de las cadenas de suministro y las nuevas oportunidades de inversión.

Asimismo, destacó el potencial industrial y exportador del Cibao, la importancia de ampliar el comercio intrarregional y las posibilidades de cooperación en sectores estratégicos como los semiconductores, la manufactura avanzada y los minerales críticos.

El canciller también se refirió a los resultados de su reciente visita oficial a Canadá, en la que participaron empresarios dominicanos, y adelantó que los detalles del Plan de Modernización de la Cancillería serán presentados el próximo 24 de noviembre.