CRD reclama Abinader construir un aeródromo múltiple en SFM

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) instó al presidente Luis Abinader a ordenar la construcción del Aeródromo Múltiple de la República Dominicana en San Francisco de Macorís, al considerar que la obra es prioritaria para impulsar el desarrollo agroindustrial, la conectividad aérea y la competitividad económica del país.

La entidad planteó que el proyecto debe asumirse como una prioridad de Estado, debido a su potencial para dinamizar las actividades productivas de Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat y María Trinidad Sánchez.

Según el CRD, el retraso de la iniciativa limita las posibilidades de expansión de las estructuras productivas de esas provincias, consideradas parte importante de la producción agropecuaria y del abastecimiento alimentario nacional.

IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA Y LAS EXPORTACIONES

La organización afirmó que las siete provincias concentran, según sus estimaciones, el 68 % de la producción nacional de arroz y el 72 % del cacao orgánico, además de una participación destacada en los sectores avícola, porcino y lechero.

A juicio de la entidad, una mayor conectividad aérea facilitaría el desarrollo de la agroindustria, las exportaciones de productos de alto valor, la incorporación de nuevas tecnologías y el acceso a mercados internacionales.

El CRD sostuvo que el aeródromo no debe considerarse una obra exclusivamente local, sino una infraestructura con alcance nacional, vinculada al desarrollo territorial equilibrado y a los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

CRD RECLAMA TAMBIÉN UNA RED DE HELIPUERTOS

La organización calificó de preocupante que San Francisco de Macorís y otros municipios de las provincias señaladas carezcan de una infraestructura suficiente para operaciones aéreas de emergencia.

En ese sentido, solicitó la instalación de helipuertos en los municipios de esas demarcaciones y del resto del país, con el propósito de facilitar traslados médicos, respuestas ante desastres, operaciones de seguridad ciudadana y actividades productivas.

El consejo advirtió que las limitaciones de conectividad pueden afectar la atención oportuna de emergencias, dificultar la movilidad y reducir las oportunidades de inversión.

AFIRMA QUE EL PROYECTO NO REQUERIRÍA RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

El CRD aseguró que el aeródromo cuenta con estudios técnicos y aprobación, y que su ejecución podría financiarse sin utilizar recursos del Presupuesto Nacional.

De acuerdo con la entidad, el Departamento Aeroportuario dispondría de fondos propios provenientes de tasas pagadas por los pasajeros y destinados legalmente a aeródromos domésticos. Añadió que la pista y la terminal tendrían un costo estimado de RD$80 millones, ya contemplado en el presupuesto de esa institución.

Afirmó que las obras complementarias serían aportadas sin costo para el Estado por empresarios de la región y corporaciones extranjeras.

El consejo indicó que los estudios técnicos fueron realizados con la participación del Departamento Aeroportuario y la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), y sostuvo que el proyecto cuenta con un decreto del Poder Ejecutivo. Según la organización, la ejecución está pendiente de una decisión presidencial.

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