FAA suspende todos los vuelos en EEUU por falla en comunicación

NUEVA YORK, 13 de noviembre de 2026.– La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó una suspensión nacional de las salidas de vuelos (Nationwide Ground Stop), tras reportarse una interrupción en los sistemas de comunicación utilizados para coordinar el tráfico aéreo, situación que puso en alerta al sector aeronáutico.

Según los primeros informes, la falla habría afectado a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo del país, responsables de mantener la comunicación con las aeronaves y garantizar la seguridad de las operaciones.

FALLA EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

La disposición obliga a mantener en tierra los vuelos que todavía no han despegado, mientras las autoridades evalúan el alcance del problema. Las aeronaves que ya se encuentran en el aire continúan operando bajo las instrucciones de los controladores, mientras que los vuelos internacionales reciben un tratamiento especial según las condiciones operacionales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que las autoridades investigaban la interrupción de las telecomunicaciones utilizadas por el sistema de control aéreo.

Hasta el momento de los primeros reportes, no existían evidencias oficiales que vincularan el incidente con un ataque cibernético o una acción terrorista. La causa técnica permanecía bajo investigación.

RETRASOS Y CANCELACIONES DE VUELOS

La suspensión podría provocar retrasos generalizados, cancelaciones, pérdida de conexiones y acumulación de pasajeros en las terminales aeroportuarias.

Entre las instalaciones bajo especial atención figuran los aeropuertos John F. Kennedy (JFK), LaGuardia y Newark, importantes centros de conexión aérea de la región de Nueva York.

El impacto podría prolongarse durante las próximas horas e incluso días, dependiendo de la magnitud de la interrupción y del tiempo necesario para normalizar las operaciones.

SEGURIDAD AÉREA COMO PRIORIDAD

El incidente evidencia la dependencia de la aviación moderna de complejas infraestructuras tecnológicas y de comunicación. Una falla que comprometa la coordinación del tráfico aéreo puede obligar a suspender los despegues como medida preventiva.

Las autoridades deberán determinar el origen de la interrupción y sus consecuencias, mientras la prioridad continúa siendo garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

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