Muertes en «intercambios» de disparos reavivan debate en RD

Diversos sectores de la sociedad cuestionen los llamados intercambios de disparos entr agentes policiales y supuestos delincuentes.

Santo Domingo, 13 nov (Prensa Latina) La muerte de cuatro personas, entre ellas un sargento policial, durante un enfrentamiento en Santiago de los Caballeros entre agentes y supuestos delincuentes, volvió a colocar hoy bajo escrutinio los llamados intercambios de disparos en República Dominicana.

El episodio tuvo lugar en la avenida Circunvalación Norte, donde, según la Policía, los uniformados se enfrentaron a tres personas que viajaban en un vehículo SUV todoterreno.

Los fallecidos fueron el sargento Juan Isaac Espinal Jiménez y los ciudadanos señalados por las autoridades como presuntos delincuentes Eduardo Paúl Pérez, Edward de Jesús Pérez y Andrelina Santos Sosa.

La institución informó que uno de los hombres había escapado de un primer enfrentamiento y que posteriormente fue localizado y abatido por una patrulla.

También le atribuyó presuntos vínculos con varios homicidios. Sin embargo, más allá de los antecedentes que las autoridades imputan a los fallecidos, cada muerte ocurrida durante una intervención policial exige esclarecer las circunstancias y determinar si el uso de la fuerza se ajustó a la ley.

REPORTAN 104 MUERTOS DEL 9 DE SEPTIEMBRE Y 29 DE OCTUBRE

La dimensión del fenómeno genera preocupación. Medios de prensa locales reportaron 104 muertos en presuntos intercambios de disparos entre el 9 de septiembre y el 29 de octubre de este año.

Las cifras alimentan un debate que trasciende la actuación de los agentes en cada operativo y alcanza la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad ciudadana sin menoscabar el derecho a la vida.

Organizaciones civiles, juristas y defensores de derechos humanos han reclamado investigaciones independientes, transparencia y controles efectivos sobre el empleo de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad.

El desafío para las autoridades dominicanas consiste en demostrar que la persecución del delito y el mantenimiento del orden público se desarrollan dentro de los límites legales.

La existencia de órdenes de arresto o de antecedentes penales atribuidos a una persona no elimina la obligación de proteger su vida.

En ese contexto, cada nuevo episodio vuelve a plantear una interrogante esencial: ¿cómo garantizar que la lucha contra la delincuencia no termine debilitando las garantías que el propio Estado está llamado a proteger?

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