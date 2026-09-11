Coraasan interviene 50 vías con operativo de colocación tapas

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) ha intervenido más de 50 avenidas y calles de la provincia como parte de un operativo de colocación de tapas y levantamiento de registros de aguas residuales.

El director general de Coraasan, Andrés Cueto, informó que han sido colocadas más de 500 tapas fabricadas con dos tipos de materiales: hierro con resina, bisagra integrada o tornillo de seguridad con llave especial, y fibra de vidrio de 20 y 21 pulgadas con tornillo.

INTERVENCIÓN EN PRINCIPALES VÍAS

Cueto explicó que las tapas de hierro con resina son instaladas en las principales arterias de mayor circulación vehicular, mientras las de fibra de vidrio son utilizadas en sectores con menor flujo de tránsito.

Entre las vías intervenidas figuran las avenidas Juan Pablo Duarte, Estrella Sadhalá, 27 de Febrero, Antonio Guzmán, Hispanoamericana, José Núñez de Cáceres, en Bella Vista; Olímpica, en La Barranquita, y Francisco Augusto Lora, en La Otra Banda.

En el distrito municipal Santiago Oeste, los trabajos abarcan las avenidas Tamboril, Máximo Castro y San Fernando, así como los sectores La Gloria, San Lorenzo y Don Jaime.

TRABAJOS CONTINÚAN

Actualmente, el operativo se desarrolla en la avenida Yaput Dumit, carretera Arroyo Hondo, carretera Las Flores, Valle Verde y Los Jazmines.

La colocación de tapas, iniciada en la avenida Juan Pablo Duarte, representa una inversión aproximada de 60 millones de pesos.

La iniciativa también contempla el levantamiento de los registros de aguas residuales hasta colocarlos al nivel de la rasante de las vías, con el propósito de facilitar la circulación vehicular, proteger la vida de los conductores y evitar daños a los vehículos.

Cueto exhortó a la ciudadanía a colaborar con la vigilancia para prevenir la sustracción de las tapas, debido a que su ausencia facilita la entrada de residuos sólidos a las redes y puede provocar obstrucciones en los colectores de aguas residuales.

an/am