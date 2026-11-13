Copardom llama a fortalecer cultura prevención y bienestar

Cortan la cinta inaugural del congreso de la Copardom, su presidenta, Laura Peña Izquierdo; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el director ejecutivo del Idoppril, Agustín Burgos Tejada.

SANTO DOMINGO.– La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) inició su XXIV Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales, con un llamado a fortalecer la cultura de prevención y colocar la seguridad y el bienestar de los trabajadores en el centro de las estrategias empresariales.

El evento, que se desarrolla en el hotel Jaragua y concluirá este jueves 12 de noviembre, reúne a expertos nacionales e internacionales, representantes del sector privado y autoridades para analizar los desafíos de la seguridad ocupacional, la salud mental y la sostenibilidad empresarial.

La apertura estuvo encabezada por la presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, junto al ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), Agustín Burgos Tejada.

MÁS DE 34 MIL ACCIDENTES LABORALES

Durante su intervención, Peña Izquierdo reveló que el pasado año se notificaron más de 34,000 accidentes laborales en el país, de los cuales cerca de 24,000 fueron aprobados tras el proceso de calificación. Asimismo, se reportaron 267 casos de enfermedades profesionales.

La dirigente empresarial consideró que estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y aprovechar las estadísticas para adoptar decisiones que protejan la vida y la integridad de los trabajadores.

También expresó preocupación por la salud mental en los espacios laborales, al señalar que el 50 % de los empleados manifestó haber experimentado mucho estrés el día anterior, mientras apenas el 32 % se declaró comprometido con su trabajo.

En ese contexto, defendió la incorporación del bienestar emocional en las estrategias empresariales, el fortalecimiento del liderazgo y la creación de ambientes laborales seguros, saludables y dignos.

Peña Izquierdo sostuvo que la prevención debe superar el simple cumplimiento de las normas y convertirse en una cultura organizacional asumida desde la alta dirección hasta cada puesto de trabajo.

“No hay sostenibilidad sin personas, ni competitividad duradera sin confianza y no hay verdadero progreso empresarial si quienes lo hacen posible no pueden regresar a sus hogares sanos, seguros y con dignidad”, expresó.

EXPERTOS ABORDAN SALUD MENTAL E INNOVACIÓN

El programa académico incluye conferencias sobre salud mental, bienestar organizacional, prevención de riesgos, liderazgo y aplicación de nuevas tecnologías en el entorno laboral.

Entre los participantes figuran Ariel Almazán, consultor y estratega en salud y bienestar; Nieves Ramos, directora corporativa de Gestión Humana del Grupo SID; y la psiquiatra y psicoterapeuta Margarita Quijano.

También participan Laura Herasme, creadora de EstrésBreak; Melody Amarante, superintendente de Entrenamiento y Desarrollo de Barrick; y Rafael Llanes, CEO de Skyview España, quien aborda el uso de la inteligencia artificial para mejorar las condiciones de trabajo.

Para este jueves está previsto el panel sobre cultura empresarial desde la perspectiva de los principales ejecutivos, con Rafael Izquierdo, presidente de Grupo Universal; Gisselle Valera, CEO de Barrick Pueblo Viejo, y Gaston Gabin, CEO de Cemdoe.

La agenda incluye además exposiciones sobre salud ocupacional, seguridad ante sismos, prevención de riesgos, gestión de flotillas y bienestar laboral.

COPARDOM CONMEMORA 80 ANIVERSARIO

La vigésima cuarta edición del congreso coincide con el 80 aniversario de Copardom, institución fundada en 1946 y vinculada al fortalecimiento del diálogo social, la seguridad laboral y las relaciones entre empleadores y trabajadores.

Con esta iniciativa, la organización reafirma su apuesta por un modelo empresarial que integre la prevención de riesgos, la salud mental, el bienestar de los empleados y la innovación tecnológica como factores esenciales para impulsar la productividad, la competitividad y el desarrollo económico nacional.

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