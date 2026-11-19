SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las escuadras del Todos Estrellas de Consuelo y Titanes de Miramar vencieron en la continuación de la serie regular del 44 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS de SPM 2026), en opción a la Copa BanReservas.

Consuelo derrotó este lunes 88-71 a los Warriors de México, en un partido disputado en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, de esta ciudad.

Félix Jorge 21 puntos y cinco rebotes, Wilber Rivera un doble-doble de 17 tantos más 13 capturas, Dailyn Thomas 13 unidades y nueve atrapadas, y Erick Paulino aportó nueve.

Por los Warriors, Nomar Peralta tuvo 22 puntos con seis rebotes, Yeison García 14 dígitos más ocho capturas y Yamil Soriano ligó nueve anotaciones y capturó nueve pelotas.

Miramar asume primer lugar

Los Titanes de Miramar triunfaron 96-75 sobre Retiro 23, con un doble-doble de Misael Saunders de 26 puntos y 11 rebotes, Wilson Valdez 20, seis rebotes y seis asistencias, Saniel Montero 18 tantos y 13 atrapadas, Edison Montilla 10 y siete capturas, y Yewin Berry ocho.

Por Retiro 23, Bryant Alexander ligó 14 puntos y repartió cinco asistencias, Starlin González y Yadiel Cruz aportaron 10 dígitos cada uno, Breilyn García coló 10 tantos y ocho rebotes.

Miramar está en primer lugar con récord de 3-2, Correcaminos de Quisqueya y Consuelo, en segundo con 3-1, y Centro (2-1), en cuarto, todos clasificados a las series semifinales (3-2).

Retiro 23 (1-4), en quinto, y los Warriors de México (1-2), en último lugar, están descartados.

El campeonato es organizado por la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), que preside Fausto Paulino, y Carlos Dijol, de tesorero, con José Altagracia Hazim Torres, rector de la Universidad Central del Este (UCE), en el Comité Organizador.

La justa está dedicada a Calazan Cepeda Polanco, ex presidente de Abasapema, y los patrocinadores son BanReservas, Consorcio CAEI, Ministerio de Deportes, UCE y la Dirección de Aduanas (DGA), el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alcaldía SPM, senadora Aracelis Villanueva, Gobernadora Yovanny Baltazar, y aval de la Fedombal.

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