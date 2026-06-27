Construcción en RD creció 7.1% en mayo, dice Ministro Bisonó

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SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) destacó el crecimiento de 7.1 % registrado por el sector construcción durante el mes de mayo, de acuerdo con el más reciente Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco Central de la República Dominicana.

Con este resultado, la actividad acumula una expansión de 5.1 % entre enero y mayo de 2026.

El ministro Víctor Bisonó señaló que este desempeño coincide con las acciones que desarrolla para modernizar el sistema de permisología de construcción, agilizar los procesos, fortalecer la transparencia y generar un entorno de mayor confianza para quienes impulsan proyectos de vivienda e infraestructura en el país.

«La construcción es uno de los principales motores de nuestra economía y uno de los sectores con mayor capacidad para generar empleos y dinamizar la inversión. Desde el MIVHED trabajamos para que los procesos sean cada vez más ágiles, transparentes y predecibles, creando mejores condiciones para que ese crecimiento continúe fortaleciéndose», expresó.

665 LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN PRIMER TRIMESTRE 2026

Dijo que como resultado de estas iniciativas, durante el primer cuatrimestre de 2026 el MIVHED emitió 665 licencias de construcción, lo que representa un incremento de 93 % en comparación con el mismo período del año anterior. Estas autorizaciones viabilizan proyectos que superan los RD$230 mil millones en inversión privada.

Bisonó explicó que estos avances responden a una estrategia institucional orientada a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente al dinamismo del sector y a facilitar el desarrollo de nuevas inversiones.

PERMISOLOGIA FORTALECE LOS PROCESOS

En ese contexto, el MIVHED ejecuta el Plan de Modernización de la Permisología, una iniciativa que reorganiza procesos, fortalece la evaluación técnica y estandariza criterios para ofrecer una gestión más eficiente, transparente y predecible.

Asimismo, desarrolla una nueva Ventanilla Única de Construcción, plataforma que permitirá mejorar la trazabilidad de los expedientes, reducir la discrecionalidad y optimizar los tiempos de respuesta para desarrolladores, inversionistas y ciudadanos.

an/am