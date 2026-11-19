La gala comenzará a las 7:30 de la noche en la Sala Juan Francisco García del Conservatorio, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

SANTO DOMINGO.- El Conservatorio Nacional de Música presentará este viernes 20 de noviembre nueve obras sinfónicas inéditas de compositores dominicanos, durante la segunda edición del concierto «Nueva Música desde el Conservatorio».

La gala comenzará a las 7:30 de la noche en la Sala Juan Francisco García del Conservatorio, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

La actividad es organizada por el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes (DGBA), como parte de su programación por el Día Internacional de la Música, con el propósito de impulsar la creación artística y proyectar el talento de las nuevas generaciones.

El repertorio estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte, bajo la dirección titular del maestro José Luis Ureña y con la participación de Persio Domínguez como director invitado.

El programa incluirá composiciones de Eunice Quezada, María Nina, Leonardo Sánchez, Samuel Atizol, Iván Pierre, Woodly Sinoulien, Gabriel Arvelo, Orlando Faxas y Joel Díaz.

Las piezas recorrerán distintos estilos musicales, desde propuestas contemporáneas de vanguardia hasta géneros populares y cinematográficos.

Con este concierto, las instituciones buscan fortalecer la formación de los estudiantes, fomentar la innovación musical y ofrecer espacios de difusión a los nuevos creadores dominicanos.

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