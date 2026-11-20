Una de las más graves fallas del sistema educativo dominicano es el poco interés en dar a conocer la geografía nacional. A primera vista se considera que eso carece de importancia frente a otras urgencias y falencias de nuestra sociedad, pero no es así.

Hay un crecimiento exponencial de la ignorancia sobre las diversas zonas maravillosas de esta hermosa tierra donde nacimos. Basta preguntar a muchos dominicanos sobre cualquier punto geográfico del país para que a la memoria lleguen en tropel casos referidos por un jurista y novelista petromacorisano que comenzó su principal novela histórica así:

“El maestro había pronunciado una palabra rara: Dajabón…Era en la clase de Geografía Patria…El maestro hablaba rutinariamente. No conocía su país. Era de una familia ilustre de la capital y jamás había salido “a esos pueblos”.

Más adelante añade: “Los capitaleños…hacían alarde de una concentración citadina, en el fondo antinacional que los separaba de las demás provincias, aldeas y territorios”. (El Masacre se pasa a pie. Capítulo I. Freddy Prestol Castillo). Igual vale para otros pueblos: “A Don Chepe no le interesaba saber qué es la República Dominicana”. Le bastaban su tierra ancha, sus vacas y sus siembras…” (Ibídem, capítulo II).

Cristóbal Colón, desde los primeros días de diciembre de 1492, fue el iniciador de las descripciones generales de la geografía de esta isla caribeña. Dicho eso aunque el llamado descubridor de América utilizó abundancia de metáforas y no pocas imágenes fantasiosas de ese “Mediterráneo de muchas bocas”, como definió la parte marina de las Antillas el gran geógrafo y explorador alemán Alexander Humboldt.

Después del referido Almirante de la Mar Océana muchos otros, a través del tiempo, han escrito sobre el sistema orográfico y los elementos acuáticos del país. Así lo hicieron en la época colonial Gonzalo Fernández de Oviedo (libros II y III de su obra Historia General y Natural de las Indias) y Fray Bartolomé de las Casas, en el primero y otros de los capítulos de su libro Apologética Historia Sumaria. Ambos con su español del siglo XVI.

Un escudriñador intelectual estadounidense que llegó aquí el 24 de enero de 1871, para tareas nada agradables, en términos de nuestra soberanía, no pudo menos que escribir que entre las dos principales cordilleras dominicanas “…se sienta probablemente uno de los más hermosos, fértiles y bien regados valles del mundo: el famoso Valle de la Vega Real…” (Santo Domingo, su pasado y presente. SDB. Edición 2012.P.5. Samuel Hazard).

Pero para reavivar en la República Dominicana el conocimiento de nuestro geografía también se puede y se debe acudir a eso que un historiador dominicano, afincado desde hace décadas en Alemania, analiza en lo que bien él denomina “oralidad campesina” y “tradición oral urbana” ( El pasado como historia. Capítulo I. Pp.25-63. Roberto Marte).

Sin embargo, la dejadez en las escuelas dominicanas ha provocado una ignorancia supina que lacera el espíritu, pues a aquellos que no la conocen se les hace más difícil amar la tierra natal. Esa falencia es similar al desinterés por nuestra gloria histórica. Para aminorar ese problema se creó en 1970, bajo el impulso de don Emilio Rodríguez Demorizi y otros meritorios ciudadanos, la Sociedad Dominicana de Geografía.

Ese mismo año esa institución cultural publicó, de la autoría de su mencionado fundador, el libro titulado Relaciones Geográficas de Santo Domingo. Dos años más tarde (1972) divulgó del jurista, políglota y alpinista Juan Bautista Pérez Rancier, ya entonces fallecido, la obra Geografía y Sociedad. Pero en sentido general es poco lo que ha podido hacer esa languideciente entidad sin fines de lucro.

Como la esperanza tiene un valor moral permanente entre los pueblos es oportuno estimular a los dominicanos para que conozcan la geografía nacional. Vale recomendar la obra Diccionario geográfico-histórico dominicano, de Temístocles Ravelo, publicado por el Archivo General de la Nación en el 2012. Lo escribió en Cuba, donde llegó en 1865 (tenía 11 años), de manos de su padre, el trinitario Juan Nepomuceno Ravelo, pero nunca se desligó de su tierra natal.

También es esencial, para empaparse de lo que ha sido y es el territorio nacional, estudiar la excelente obra titulada Geografía Histórica Dominicana, una recopilación de artículos ( “menos siete”) de su autor, el reconocido historiador Frank Moya Pons, (Editora Búho, 2019), en la cual aborda temas trascendentales, entre ellos los siguientes:

Relieve, valles, vallejuelos, paisajes costeros, ríos, lagunas, bosques secos y nublados, escorrentías, microclimas, desfiladeros y cañones, geografía subterránea, las áreas protegidas, caminos, carreteras, senderos y vías panorámicas.

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