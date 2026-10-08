Congreso Nacional impulsa nuevas divisiones territoriales

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– Legisladores de distintos partidos promueven proyectos para crear nuevas provincias, municipios y distritos municipales, pese a las restricciones fiscales y al impacto que una mayor fragmentación territorial tendría sobre la burocracia estatal.

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Jheyson García Castillo depositó un anteproyecto para elevar Ciudad Juan Bosch a distrito municipal, alegando su acelerado crecimiento poblacional, comercial y urbanístico.

El congresista por la circunscripción 3 de Santo Domingo sostuvo que la propuesta busca dotar a la comunidad de una estructura de gobernanza local propia, eficiente y descentralizada, capaz de gestionar servicios públicos y acompañar su expansión.

A finales de septiembre, el diputado de La Altagracia Francisco Rodolfo Villegas Pérez sometió una iniciativa para convertir Verón-Punta Cana en municipio, bajo el argumento de adecuar la organización administrativa a su desarrollo demográfico, turístico, comercial y urbano.

El 7 de agosto, el diputado perremeísta por Duarte, Ariel Marte, presentó otro proyecto para elevar Villa Riva a provincia. La nueva demarcación incluiría ese municipio y los distritos municipales Agua Santa del Yuna, Cristo Rey de Guaraguao, Las Taranas y Barraquito.

Estas propuestas se suman a otras dos iniciativas que buscan modificar el mapa político-administrativo del país.

El diputado Abelardo Rutinel, con respaldo de 51 legisladores, plantea dividir Santo Domingo para crear la provincia Matías Ramón Mella, integrada por Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Los Alcarrizos y La Victoria.

Mientras, el senador de Fuerza del Pueblo por San Juan, Félix Bautista, propone crear la provincia Santa Lucía, integrada por Las Matas de Farfán, Matayaya, Carrera de Yeguas, El Cercado y Vallejuelo.

dh/am