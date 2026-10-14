Congreso Nacional estudia crear nuevos municipios y provincias

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Congreso estudia crear nuevos municipios y provincias

SANTO DOMINGO.— El Congreso Nacional tiene en agenda al menos 26 proyectos para elevar distritos municipales y comunidades a la categoría de municipio, además de propuestas para crear nuevas provincias en República Dominicana.

Las iniciativas buscan modificar la división territorial del país, que actualmente cuenta con 158 municipios y 32 provincias, según informaciones del Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados.

Entre las localidades que aspiran a convertirse en municipios figuran Santiago Oeste, Hato del Yaque y Gurabo, en Santiago; así como La Guáyiga, San Luis, Pantoja, Los Botados y Guaricano, en Santo Domingo.

También se incluyen Verón-Punta Cana y La Otra Banda, en La Altagracia; Caleta, en La Romana; y Cana Chapetón, Villa Elisa y Hatillo Palma, en Montecristi. Otras propuestas abarcan comunidades de San Cristóbal, Duarte, Samaná, Valverde, Sánchez Ramírez, Bahoruco y María Trinidad Sánchez.

NUEVAS PROVINCIAS

El Congreso también conoce proyectos para crear las provincias Santa Lucía, Matías Ramón Mella, Villa Riva y Río Haina.

La propuesta de Santa Lucía contempla agrupar los municipios Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo, actualmente pertenecientes a San Juan.

En tanto, Matías Ramón Mella estaría integrada por Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Los Alcarrizos y La Victoria, demarcaciones que forman parte de la provincia Santo Domingo.

Villa Riva y Río Haina, por su parte, pasarían a ser provincias independientes de Duarte y San Cristóbal, respectivamente.

Las propuestas legislativas no han sido aprobadas en su totalidad, por lo que cualquier cambio dependerá del avance de los proyectos y de su eventual aprobación.

dh/am