PUNTA CANA.– El 40.º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) concluyó su primera jornada en Punta Cana con importantes avances estratégicos, anuncios y decisiones orientadas a impulsar el crecimiento del voleibol a nivel mundial.

Durante el encuentro, el presidente de la FIVB, Fabio Azevedo, destacó los resultados de la Visión Estratégica 2032, lanzada hace dos años, cuyo objetivo es duplicar la cantidad de personas vinculadas a este deporte. Actualmente, el voleibol alcanza aproximadamente 1,200 millones de personas en todo el mundo.

La jornada incluyó un mensaje de la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, quien felicitó a la organización y resaltó la coincidencia de su estrategia con el programa olímpico «Preparados para el futuro».

APRUEBAN CAMBIOS AL REGLAMENTO

Uno de los principales resultados del Congreso fue la aprobación de modificaciones a los reglamentos de voleibol y voleibol de playa, relacionadas con rotaciones, sustituciones, listas de equipos, contacto con el techo, comunicación entre entrenadores y árbitros y protocolos de calentamiento.

En voleibol de playa también se permitirá que los entrenadores acreditados impartan instrucciones desde el terreno de juego.

IMPULSO A LAS COMPETENCIAS INTERNACIONALES

Los delegados analizaron el fortalecimiento de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) y las próximas Copas Mundiales. Estados Unidos y Canadá organizarán conjuntamente la competición femenina de 2027, mientras Polonia será sede de la masculina.

Para 2029, Catar acogerá por primera vez la Copa Mundial Masculina en Oriente Medio y Filipinas organizará la femenina.

CRECE LA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

La FIVB informó que los eventos incluidos en su Ranking Mundial aumentaron de 35 a 50, mientras que las selecciones femeninas representadas pasaron de 67 a 137 entre 2025 y 2026. En la rama masculina, el número aumentó de 68 a 152.

El Congreso también abordó el desarrollo del voleibol de playa, cuyo sistema de clasificación cuenta con 179 federaciones nacionales representadas, y las consultas para establecer el calendario internacional 2029-2032.

La actividad reunió a representantes de las cinco confederaciones continentales y reafirmó el compromiso de la FIVB de ampliar la participación, fortalecer las competencias y modernizar este deporte.

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