Confirma ingreso de Bolsonaro a EEUU pero no se involucrará

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que su Administración autorizó la entrada al país del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, quien llegó a territorio estadounidense tras salir de Brasil, en medio de controversias políticas y judiciales.

Al ser preguntado sobre la llegada del político conservador y su decisión de proclamarse inicialmente “presidente electo” de Brasil, Trump calificó los comicios del pasado domingo como “muy extraños”, aunque aseguró que no pretende involucrarse en la disputa política brasileña.

“No voy a hacer comentarios sobre eso. Sé que le dimos permiso para que entrara al país. Veremos, pero no me voy a involucrar. Fue una elección muy extraña, eso es seguro. Que ellos decidan”, declaró ante la prensa.

TRUMP DICE QUE NO HA HABLADO CON BOLSONARO

El mandatario estadounidense también afirmó que Flávio Bolsonaro y su familia han sido tratados “de una manera muy extraña”. Sin embargo, aclaró que no ha conversado con el excandidato presidencial desde su llegada a Estados Unidos.

El político brasileño arribó este miércoles con el respaldo del Gobierno argentino y después de realizar una parada técnica en Ecuador.

AUTOPROCLAMACIÓN Y RETRACTACIÓN

En una carta pública, Flávio Bolsonaro se autoproclamó “presidente electo” de Brasil y denunció un supuesto fraude electoral y persecución política, sin presentar pruebas de sus acusaciones contra el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

En la misiva, sostuvo que su lucha por la democracia, la libertad y los derechos humanos apenas comienza, acusó a sus adversarios de formar parte de una organización criminal y anunció que encabezará la oposición desde el extranjero.

También pidió a la comunidad internacional que no normalice, según sus palabras, la situación política brasileña.

Posteriormente, Bolsonaro difundió una versión modificada de la carta en la que sustituyó la expresión “presidente electo” por “líder”, aunque mantuvo sus señalamientos contra las instituciones brasileñas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el magistrado Alexandre de Moraes.

La rectificación se produjo después de que su autoproclamación generara controversia, mientras Trump insistía en que Washington no intervendrá directamente en la disputa política de Brasil.

an/am