Condenas 20 años a 2 hombres por agresiones sexuales en SDO

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SANTO DOMINGO.- La justicia ha estado en los úlltimos tiempos aplicando penas severas a hombres acusados de cometer agresión sexual contra niñas y adolescentes, un delito que, no obstante, parece estar incrementandose en la República Dominicana.

En las últgimas horas dos hombres fueron condenados por separado a 20 años de prisión por tribunales de Santo Domingo Oeste, tras ser hallados culpables de violar una adolescente de 13 años y una niña de ocho años, respectivamente.

En el primero de los casos, el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a Keidel Valdez por la violación sexual de una adolescente de 13 años, ocurrida el 9 de enero de 2025 en el sector El Café de Herrera.

La sentencia fue dictada luego de que el Ministerio Público presentara diversos elementos probatorios durante el juicio, entre ellos el certificado médico forense, la evaluación psicológica y el testimonio de la víctima, obtenido mediante el sistema de entrevista en Cámara Gesell.

De acuerdo con la investigación, dirigida por la fiscal Rosa Terrero, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando la adolescente acompañó a una amiga a buscar dinero en una vivienda cercana a sus residencias.

El tribunal, integrado por las juezas María Cordero del Socorro, presidenta; Clara Joselyn Rivera Franco y Sandra Josefina Cruz, dispuso que Valdez cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.

SEGUNDO CASO

En otro proceso, el mismo tribunal condenó a André Morel de los Santos a 20 años de prisión por agredir sexualmente a una niña que actualmente es adolescente, en hechos ocurridos en el distrito municipal La Guáyiga, municipio Pedro Brand.

Según la investigación, a cargo del fiscal Joel Pinales, el condenado aprovechaba los momentos en que la madre de la víctima no se encontraba en la vivienda para cometer los abusos. Los hechos se habrían producido de manera reiterada desde que la menor tenía cinco años.

Durante el juicio, las fiscales Francheska Alcántara y Brenda Reyes presentaron pruebas testimoniales y periciales que fueron valoradas por el tribunal.

La víctima ofreció su testimonio mediante Cámara Gesell y declaró que el procesado la amenazaba para impedir que revelara los hechos.

La madre de la víctima presentó la denuncia ante la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Oeste el 18 de junio de 2025.

En el segundo caso, el tribunal estuvo integrado por las juezas María Cordero del Socorro, Sandra Josefina Cruz y Loida Amador Sención, quienes también ordenaron que Morel de los Santos cumpla la pena en el CCR Najayo Hombres.

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