La mayor condena, de diez años de prisión, fue impuesta a Daniel Villegas Aquino, alias Pocholo, quien también deberá pagar una indemnización de dos millones de pesos a la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y una multa equivalente a 500 salarios mínimos del sector público.

Ambriori Encarnación Ubrí y Héctor Leury Ortiz de la Rosa fueron condenados a siete años de prisión cada uno, al pago de un millón de pesos de indemnización a la Adess y a multas equivalentes a 250 salarios mínimos.

En tanto, Rikelvin Alcántara Reyes recibió una pena de cinco años, una indemnización de un millón de pesos y una multa de 100 salarios mínimos, de acuerdo con la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.

De acuerdo con la acusación, la red utilizaba datos personales y códigos de beneficiarios de los programas sociales para realizar transacciones fraudulentas mediante dispositivos electrónicos de pago (verifones) vinculados a establecimientos comerciales.

La investigación permitió identificar un esquema de operaciones que afectó los recursos administrados por la Adess, destinados a garantizar la alimentación y asistencia económica de miles de familias dominicanas.

Durante los allanamientos fueron ocupados equipos electrónicos, dispositivos de procesamiento de pagos, memorias digitales, documentos y dinero en efectivo.

El tribunal también ordenó el decomiso a favor del Estado de cerca de un millón de pesos ocupados a Villegas Aquino.

Asimismo, estableció indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a la Adess, actualmente Dirección de Desarrollo Social Supérate.

Los cuatro condenados cumplirán sus penas en la cárcel de San Juan de la Maguana y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña, según lo dispuesto en la sentencia.

El Ministerio Público había solicitado penas de hasta 20 años de prisión para Villegas Aquino y Encarnación Ubrí, mientras que para Ortiz de la Rosa y Alcántara Reyes pidió 15 años.

Para otros cuatro procesados que fueron absueltos, Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova y Juan José Polanco Fernández, solicitó penas de entre cinco y diez años de prisión.

La Fiscalía anunció que apelará las absoluciones al considerar que existen fundamentos para que sean revisadas por una instancia superior.