Concluye con éxito Semana Dominicana en EE.UU. 2026

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WASHINGTON.- La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) concluyó con éxito la XXXIV edición de Semana Dominicana en los Estados Unidos (Semdom 2026).

La agenda de una agenda incluyó encuentros de alto nivel en Washington, D.C. y Nueva York orientada a posicionar a la República Dominicana como un socio seguro, confiable y competitivo para los Estados Unidos, así como a identificar nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación.

La programación combinó actividades institucionales y empresariales y culminó con una jornada de encuentros en Nueva York.

La jornada final inició con una visita a las oficinas de Visa, donde la delegación participó en una sesión ejecutiva sobre el potencial de las stablecoins como nueva infraestructura de pagos y sus posibles aplicaciones para el comercio, las remesas y el desarrollo empresarial.

Durante el encuentro también se analizaron las tendencias regulatorias en Estados Unidos, los avances hacia una mayor armonización internacional y oportunidades para sectores de especial relevancia para República Dominicana, incluyendo turismo, agricultura, comercio y Mipymes.

Posteriormente, la delegación participó en «Building Resilient Business Relationships Across Borders: The Deal Beyond the Deal», celebrado en JAMS, en el New York Times Building, un espacio dedicado a conversar sobre la construcción de relaciones empresariales resilientes y sostenibles a través de las fronteras.

RECONOCIMIENTO A ADRIANO ESPAILLAT

Amchamdr reconoció al congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat, por su meritoria trayectoria en el servicio público y su contribución al fortalecimiento de los vínculos entre República Dominicana y Estados Unidos, así como por su valioso acompañamiento a Amchamdr y a la organización de Semana Dominicana.

La agenda de Semdom 2026 culminó con «Beyond Volatility: Capital Flows and Long-Term Growth in the Dominican Republic», celebrado en la New York City Bar Association, un encuentro centrado en las perspectivas de los mercados globales, los flujos de capital hacia República Dominicana y las alternativas de financiamiento para sostener el crecimiento a largo plazo.

La sesión incluyó una perspectiva macroeconómica a cargo de Gabriela Santos, Managing Director y Chief Market Strategist for the Americas de J.P. Morgan, seguida de dos paneles con representantes de J.P. Morgan, PIMCO, Santander Investment Securities, Dominicans on Wall Street, BlackRock, Gramercy y Citi.

AGENDA BILATERAL DE WASHINGTON A NY

Durante los días previos en Washington, D.C., Semdom 2026 desarrolló una amplia agenda alrededor de los principales temas que inciden en la relación económica y comercial entre ambos países.

La programación inició con el tradicional izamiento de la bandera dominicana y la apertura oficial, seguido de un briefing sobre las relaciones bilaterales y del foro «Dominican Republic: A Trusted and Secure Partner for the United States», celebrado en Meridian House, donde se presentaron las ventajas de República Dominicana como plataforma para empresas estadounidenses y destino competitivo para la inversión.

La transformación tecnológica también ocupó un espacio central. En la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), representantes del sector público y privado abordaron el potencial de la inteligencia artificial para elevar la productividad y competitividad de las Mipymes, mientras que una visita posterior a las oficinas de Google en Washington permitió conocer y conversar sobre la iniciativa Americas Connect.