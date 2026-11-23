La Inteligencia Artificial (IA) o mecanización precariza la ética periodística, porque excluye el examen y el diagnóstico del lenguaje natural y la escritura periodística. Los patrones generativos configuran textos reiterativos, inventan datos (alucinaciones) y se extralimitan en la desinformación.

La IA se sobrepasa sin poder compararse con el periodista, en virtud de que está desprovista de criterio propio. Ella no puede recorrer suburbios, urbanizaciones ni oficinas de las ciudades para conversar cara a cara con protagonistas de acontecimientos; para contraponer, desentonar y cotejar fuentes humanas en el terreno.

Los sistemas computacionales auxilian en la búsqueda de datos –que precisan ser verificados- y pasajera y pobremente redactan notas de prensa.

¿Cuáles son las alternativas en perspectiva de esa competencia?

Clasificamos en cinco las estrategias para los periodistas contrarrestar a ese contendiente principiante:

1.- Especialización: Para actualizar y ampliar saberes, sepultar la superficialidad, dominar temáticas científicas, aumentar la calidad periodística y transformar para entender y potencializar con la IA como complemento.

2.- Investigación: Averiguar para descubrir, detectar y contrastar, compilar para conocer, auditar, validar y publicar amparado en el “prompting crítico” y el “co-pilotaje”, o sea, en la autodeterminación intelectual y el razonamiento analítico.

3.- Humanización: Laborar en el campo etnográfico en comunidades metropolitanas y remotas, como entrevistar, interactuar y convivir, registrar valores de los grupos con características comunes, para valorar, aproximar, comprender, visibilizar, relacionar y fidelizar a colectivos.

4.- Explicación: Informar explícitamente hechos de interés poblacional, contextualizar para conectar, enjuiciar para transparentar, contrapesar y sensibilizar para recuperar la confianza de las audiencias.

5.- Integración: Agremiar o confederar para regular, aprobar códigos éticos y de actualización profesional, respaldar la identidad, el ejercicio profesional y las demandas judiciales, así como pactar salarios, jornadas laborales y la seguridad social.

Para que imperen los apartados precedentes, la imperiosidad llama a superar el déficit de responsabilidad y explicabilidad. Con frecuencia, los sistemas autogobernados de IA incurren en fallas nefastas y a seguidas surge la pregunta: ¿quién es el infractor?, ¿el fabricante del software, el canal de difusión o el usuario?

Por ende, en la IA escasea la explicabilidad (“caja negra”) y en los primeros años de su auge se originó un desbarajuste sobre la paternidad de la responsabilidad legal y ética aunque, por lo general, la culpa se sostuvo que era del algoritmo.

Empero, los instrumentos jurídicos sancionados en Estados Unidos y la Unión Europea establecen que si las plataformas no retiran mensajes denunciados, son corresponsables del delito y pasibles de pagar multas.

Aún, los receptores de los contenidos de la IA no saben cómo y bajo cuáles circunstancias las plataformas seleccionan y redactan las noticias. Dicho de otra manera, no aclaran ni justifican el por qué.

¿Cómo responder?

La respuesta descansa en la aplicación de las normas éticas de la IA propuestas por la Unesco el 23 de noviembre de 2021, que incluye garantizar la diversidad y la inclusión, y asegurar los derechos humanos; la transparencia y explicabilidad: las personas tienen derecho a saber cuándo interactúan con la IA y cómo se toman las decisiones algorítmicas. Y plantea como obligatorio que ningún texto, cifra o contenido generado por IA debe publicarse sin la revisión y el contraste de una persona.

Para la paz, la seguridad y la democracia encierra un compromiso ético que el control tecnológico, el conocimiento, la cultura global y las decisiones clave no estén centralizadas en un puñado de corporaciones privadas, regenteadas por empresarios que sólo piensan en el dinero y en ser los primeros en las competencias. Por esa vía se busca, en segundo plano, anular el pensamiento crítico y la diversidad de ideas.

Las demandas judiciales a las transnacionales y a los difamadores mercantilistas y propagandistas antigubernamentales de distintos países está conminando, como se demuestra en numerosos tribunales, a cambiar la emisión de mensajes. Estos son actos constructivistas, que dimensiona la antropología de la comunicación, fundada en principios legislativos.

JPM