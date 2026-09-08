Comercio genera más de un millón de empleos en R. Dom.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El sector comercio se consolidó en 2025 como el principal empleador individual de la economía dominicana, con un promedio de 1,037,060 personas ocupadas, equivalentes al 20.2% del total de empleos del país.

Así lo establece un análisis de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), elaborado a partir de datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central (BCRD).

El estudio, que analiza la evolución del mercado laboral del comercio durante la última década, indica que la actividad pasó de 822,261 ocupados en 2015 a 1,037,060 en 2025, con un incremento de 214,799 puestos de trabajo.

De acuerdo con el análisis, el sector aportó aproximadamente el 21% del empleo neto creado por la economía dominicana en ese período, superando en volumen a la industria, la construcción, la enseñanza, el transporte y la administración pública.

Para la directora ejecutiva de la ONEC, Jenniffer Troncoso, las cifras reflejan la relevancia del comercio como motor de generación de empleos.

«El comercio tiene un peso determinante en el mercado laboral dominicano. Estamos hablando de más de un millón de personas que dependen directamente de esta actividad para generar sus ingresos, por lo que cualquier política que impacte al sector debe tomar en cuenta su capacidad de seguir creando empleos y aportando al crecimiento», señaló.

CRECE EL EMPLEO FORMAL

El crecimiento de la actividad comercial ha estado acompañado de una expansión del empleo formal. Entre 2015 y 2025, los puestos formales aumentaron 37.8%, un ritmo superior al registrado por el empleo informal en el mismo período, con una evolución positiva de la tasa de formalidad.

El estudio plantea que en 2024 el salario promedio del trabajador formal del comercio fue de RD$29,938.0, frente a un promedio nacional de RD$26,628.0, un 12.4% superior. En 2025 la relación se mantuvo, con RD$31,392.3 frente a RD$28,905.0, para un 8.6% por encima.

Asimismo, el ingreso laboral mensual estimado del comercio pasó de RD$14,375 en 2015 a RD$26,326 en 2025, mientras que en el primer trimestre de 2026 se estimó en RD$27,452. El cálculo fue realizado a partir de los ingresos por hora y horas trabajadas reportadas por la ENCFT.

Frente al salario mínimo no sectorizado, medido como promedio simple de las cuatro escalas por tamaño de empresa, que fue de RD$19,449.8 en 2024 y RD$21,674.9 en 2025, el salario formal del comercio lo superó en 53.9% y 44.8%, respectivamente.

El estudio concluye que, dentro del sector comercio, el empleo formal registra niveles de ingreso superiores al promedio de la economía.