Comentarios acerca de César Sánchez (OPINION)

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Resultará difícil identificar un escritor dominicano que disfrute de la aprobación de sus colegas como César Sánchez Beras. Lo ha evidenciado el otorgamiento del Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil, pero antes de ese evento, los comentarios en torno a la obra de este autor romanense pueden envanecer al más humilde de los humanos.

Por ejemplo, José Alcántara Almánzar, Premio Nacional de Literatura 2009, comentó: “César Sánchez Beras prueba una vez más su versátil oficio de creador literario, dueño de una fecunda imaginación y un dominio pleno de los géneros literarios, así como su sensibilidad artística para sintonizar con el mundo de los niños a través de un lenguaje depurado y contenidos edificantes”.

Angela Hernández, novelista y ensayista, también Premio Nacional de Literatura 2016, ha dicho: “César Sánchez Beras es uno de estos privilegiados; escribe para los pequeños con una naturalidad y sustancia que sorprenden. Creo que uno de sus secretos consiste en no subestimar la inteligencia, la curiosidad y la agudeza de mira de sus lectores de corta edad”.

Cuando se anunció el veredicto, el poeta Carlos Sánchez emitió una reacción compuesta de buen sentido crítico, generosidad y atinada valoración de la obra creativa de Sánchez: “…Y yo puedo decir sin rodeos: me alegra como se alegra uno por un amigo cercano, de esos que uno ha visto en el tiempo, trabajando sin hacer ruido, construyendo una obra sin necesidad de anunciarla”.

Algo más, Kianny Antigua, escritora joven y talentosa, quien cultiva el género infantil, ha dicho: “De César Sánchez Beras había leído, en literatura infantil, El Sapito Azul, Todos al tribunal & El Sapito Azul y el misterio sonoro, y cada vez que concluía un texto suyo terminaba alegre, optimista, orgullosa de compartir patria, amigos y sueños con el autor; deslumbrada con su talento y con su habilidad para los sonetos”.

Rosa Francia Esquea, periodista cultural y autora de obras infantiles, ha opinado de este modo: “De la calidad de su trabajo literario nos habla la gran cantidad de premios y reconocimientos que ha recibido. Ahora, con justicia, se agrega el máximo galardón que recibe un escritor de literatura infantil en la República Dominicana: el Premio Biblioteca Nacional. Enhorabuena, César, porque es muy merecido”.

El poeta y novelista Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010, considera que “César Sánchez Beras es un caso excepcional en nuestra literatura actual. Se mueve con facilidad, rigurosidad y creatividad en todas las aguas que irrigan la poesía; ya sea en el verso libre, el soneto o la décima”.

jpm-am