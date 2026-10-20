Combustibles impulsan alza de las importaciones dominicanas

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Santo Domingo, 19 oct (Prensa Latina) – Las importaciones dominicanas sumaron 24 mil 654,1 millones de dólares entre enero y septiembre, un alza interanual del 9,1 por ciento, impulsada en parte por el encarecimiento de las compras de combustibles, informaron hoy fuentes oficiales.

La Dirección General de Aduanas (DGA) precisó que el monto superó en dos mil 54,3 millones de dólares el registrado durante los primeros nueve meses de 2025, cuando las adquisiciones externas alcanzaron 22 mil 599,8 millones.

Las entradas de productos petroleros aumentaron un 29,8 por ciento, mientras que las importaciones no petroleras crecieron un 4,9 por ciento, hasta totalizar 19 mil 799,5 millones de dólares.

Por categoría económica, los bienes de consumo representaron el 49 por ciento del total, seguidos de las materias primas, con el 34,1 por ciento, y los bienes de capital, con el 16,8 por ciento. Las adquisiciones de esas tres categorías registraron aumentos interanuales del 13,05, 3,26 y 10,4 por ciento, respectivamente.

Los combustibles minerales y sus derivados encabezaron las compras con el 23,6 por ciento del valor importado bajo el régimen de despacho a consumo, que comprende mercancías destinadas al mercado nacional.

También sobresalieron los vehículos automotores, las máquinas y aparatos mecánicos y los equipos eléctricos. Los productos farmacéuticos, las materias plásticas, el hierro y el acero, las carnes y los cereales figuraron entre los demás rubros relevantes.

En cuanto a las vías de entrada, el transporte marítimo concentró el 92,5 por ciento de las mercancías, frente al 7,4 por ciento que llegó por vía aérea y una proporción mínima por vía terrestre.

mar/mpv

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