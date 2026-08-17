Colombia en reconstrucción una semana después del terremoto

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Bogotá, Colombia, 17 de agosto.– Al cumplirse este lunes una semana del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente colombiano, las esperanzas de encontrar nuevos sobrevivientes bajo los escombros son cada vez menores, mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en la recuperación de cuerpos, la remoción de escombros y la planificación de la reconstrucción.

El sismo, considerado el más mortífero registrado en Colombia en el siglo XXI, ocurrió el pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó. Sus efectos se extendieron a gran parte del occidente del país, afectando severamente a ciudades como Cali, Pereira, Buenaventura y varias localidades del Eje Cafetero.

De acuerdo con el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la tragedia deja hasta el momento 289 fallecidos, 143 desaparecidos, más de 4,200 heridos y 185,016 damnificados. En total, 120,238 familias han resultado afectadas en 450 municipios de 15 departamentos.

TAREAS DE RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA

Las labores de búsqueda continúan en algunas zonas, aunque los organismos de rescate reconocen que las posibilidades de hallar personas con vida son mínimas. En Cali, donde se concentra gran parte de las víctimas, los equipos especializados han comenzado a sustituir las operaciones de rescate por tareas de recuperación y limpieza.

26,945 VIVIENDAS DESTRUÍDAS Y MÁS DE 127,000 DAÑADAS

El desastre también ha dejado un severo impacto en la infraestructura nacional. Las autoridades reportan 26,945 viviendas destruidas y más de 127,000 con daños, además de afectaciones en hospitales, escuelas y centros comunitarios.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación del “Fondo Milagro”, destinado a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas. Paralelamente, el Gobierno evalúa medidas de apoyo económico para familias y empresas, mientras organismos internacionales y países aliados continúan enviando asistencia humanitaria para atender una de las peores tragedias naturales de la historia reciente de Colombia.

sp-am