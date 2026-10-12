Colegio Médico ratifica huelga nacional para este martes

El Presidente del gremio médico dijo que durante el paro de 24 horas sólo atenderán emergencias y cuidados intensivos.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El Colegio Médico Dominicano (CMD) ratificó el llamado a una huelga de 24 horas para este martes en los hospitales públicos, en reclamo del cumplimiento de acuerdos con el Gobierno y de mejoras en las condiciones laborales de los profesionales de la salud.

El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, y la secretaria general, Miosotte Lazala, informaron que durante la jornada solo se ofrecerán servicios en las áreas de emergencia y las unidades de cuidados intensivos, para garantizar la atención de los pacientes en estado crítico.

RECLAMAN MEJORES INCENTIVOS

Los dirigentes denunciaron las precarias condiciones de trabajo de los médicos y el incumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades para mejorar su calidad de vida.

Señalaron que los incentivos por antigüedad y guardias presenciales oscilan entre RD$600 y RD$1,000, montos que permanecen sin revisión desde hace años.

Asimismo, exigieron incluir a los médicos que laboran en las provincias Samaná y Santiago Rodríguez entre los beneficiarios de los incentivos por distancia.

ADVIERTEN SOBRE INSEGURIDAD HOSPITALARIA

El CMD alertó sobre las deficiencias de seguridad en numerosos centros de salud, donde, según afirmaron sus representantes, los médicos deben asumir funciones de vigilancia para proteger a pacientes y personal sanitario.

Indicaron que algunos hospitales carecen incluso de personal de portería después de las 6:00 de la tarde, situación que incrementa los riesgos y dificulta el funcionamiento de los servicios.

DENUNCIAN DÉFICIT DE PERSONAL

Los representantes del gremio también señalaron que la falta de recursos humanos obliga a los médicos a asumir múltiples responsabilidades, lo que puede dejar áreas vulnerables.

Explicaron que, en algunos centros, los profesionales deben abandonar las emergencias para atender partos, reduciendo la capacidad de respuesta ante otras urgencias.

Finalmente, denunciaron el desempleo entre los médicos y el creciente número de expedientes pendientes de resolución.

El CMD reiteró que espera respuestas concretas del Gobierno a sus demandas laborales, económicas y de seguridad, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y garantizar una atención adecuada a la población.

an/am