COD presenta diseños ropa de gala para Santo Domingo 2026

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SANTO DOMINGO.– El Comité Olímpico Dominicano (COD) presentó este jueves al reconocido diseñador José Cristian Lagares, quien tendrá a su cargo la confección de la ropa de gala que vestirán los abanderados, delegados y oficiales de la representación nacional durante la ceremonia de inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La designación forma parte de los preparativos de la delegación dominicana para la cita multideportiva, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto en el país. La indumentaria de gala diseñada por Lagares complementará la vestimenta oficial que será suministrada por el Ministerio de Deportes.

El acto estuvo encabezado por el presidente del COD, Garibaldy Bautista; el jefe de misión, José Antonio Mera; los subjefes de misión José Luis Ramírez y Jorge Blas Díaz; el director técnico Juan Febles; el asistente Emilio Valdez, y el propio diseñador.

Durante la actividad, las autoridades del organismo olímpico resaltaron la trayectoria y el prestigio de Lagares, cuya propuesta combinará elegancia, identidad cultural y los símbolos patrios para proyectar la imagen de la República Dominicana en la ceremonia de apertura.

«El Comité Ejecutivo escogió por unanimidad la propuesta de la empresa Lagares para vestir a los abanderados, delegados y oficiales de nuestra delegación», expresó Bautista, quien afirmó que el propósito es presentar una imagen de excelencia, acorde con la importancia de unos Juegos que coinciden con el centenario de la principal cita multideportiva de la región.

De su lado, el jefe de misión, José Antonio Mera, destacó la experiencia y el historial de la firma en el diseño de prendas de alta calidad.

«Confiamos en la experiencia y trayectoria de José Cristian Lagares para este importante acontecimiento que marcará la apertura de los Juegos», manifestó.

Lagares agradeció la confianza depositada en su trabajo y aseguró que cada pieza reflejará la esencia dominicana mediante una propuesta que fusionará elementos clásicos y contemporáneos.

«Me siento muy honrado. La República Dominicana tiene que hacerse notar con diseños exclusivos», afirmó el diseñador, quien adelantó que la colección incluirá siluetas y estampados exclusivos creados especialmente para la ocasión.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de miles de atletas de la región.

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