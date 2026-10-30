CMD denuncia desfalco 64.5 millones en instituto previsión

El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, hizo la denuncia este viernes en rueda de prensa.

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SANTO DOMINGO.- La Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano (CMD) confirmó este viernes la detección de un presunto desfalco por RD$64,576,829 en el Instituto de Previsión y Protección Social del Médico (IPPS), durante el período comprendido entre 2018 y 2025.

El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, informó que el dinero habría sido sustraído por quien se desempeñaba como contador de esa institución, identificado como Luis Pérez.

El dirigente médico explicó que, al detectar las primeras sospechas de irregularidades, la actual gestión adoptó medidas para proteger los recursos de los colegiados y procedió a desvincular al señalado de la entidad.

CMD INTERPUSO UNA QUERELLA

Peña Núñez aseguró que la Junta Directiva que encabeza presentó una querella ante las autoridades correspondientes y manifestó su expectativa de que el Ministerio Público dé curso a las investigaciones para establecer responsabilidades y procurar que los recursos sustraídos sean recuperados.

El presidente del CMD sostuvo que su administración mantiene el compromiso de defender el patrimonio de los médicos y garantizar el manejo transparente de los fondos destinados a la protección y previsión social de sus miembros.

BUSCAN RECUPERAR LA CONFIANZA

Asimismo, indicó que uno de los objetivos de su gestión es recuperar la confianza en la organización, cuya imagen también se ha visto afectada por la vinculación de varios profesionales de la medicina a un supuesto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El titular del gremio reafirmó que se han implementado medidas para salvaguardar los recursos económicos del IPPS y adelantó que en los próximos días anunciará nuevos beneficios y mejoras en favor de los médicos colegiados.

an/am